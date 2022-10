Fiala: Odstranění části plotu u Českého domu v Moskvě nelze přejít mlčením

Praha - Reakce České republiky na odstranění části plotu u Českého domu v Moskvě bude v souladu s mezinárodními zvyklostmi, řekl při dnešní návštěvě ministerstva vnitra premiér Petr Fiala (ODS). Kvůli ruskému kroku je v kontaktu s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským (Piráti). Podle Fialy nelze postup ruských úřadů přejít mlčením a považovat ho za něco přirozeného.

Fotogalerie

Česká televize v pondělí informovala, že ruské úřady nechaly u Českého domu v Moskvě odstranit část plotu, stavba podle nich nebyla povolená. Ministerstvo zahraničí to považuje za závažné narušení majetku. Český dům nyní funguje pouze v udržovacím režimu. ČR ho uzavřela na začátku března, důvodem byla agrese Ruska vůči Ukrajině a bezpečnost českých občanů v Rusku.

Fiala dnes novinářům řekl, že je s Lipavským v kontaktu. "Reakce ČR bude v souladu s mezinárodními zvyklostmi a v rámci české diplomacie, dál bych to nekomentoval. Není to samozřejmě akt, který bychom mohli přejít jen mlčením a mohli považovat za něco přirozeného. Tak to určitě není a ČR na to přiměřenými prostředky odpoví," uvedl.

Pracovníci správy tverské městské části v pondělí dopoledne odstranili od Českého domu celkem 19 metrů plotu. Podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích je majetek Českého domu nedílnou součástí českého velvyslanectví v Rusku. "Považujeme to za závažné narušení majetku ČR, který máme v Moskvě. V tuto chvíli to vyhodnocujeme a budeme to přes příslušné diplomatické kanály řešit s ruskou stranou," řekl ČT Lipavský.

Rozsáhlý komplex Českého domu v Moskvě je asi půl kilometru od českého velvyslanectví a 2,5 kilometru od Rudého náměstí a Kremlu a je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí. Dokončený byl v roce 1986. Z 50 bytů jsou nyní obsazeny pouze dva. Na chod domu podle ČT dohlíží tři čeští a čtyři ruští pracovníci.

ČTK vysílala TK premiéra Petra Fialy (ODS) po návštěvě ministerstva vnitra. TK by měla začít v 09:10.

Fiala: Vnitro zvládlo příliv Ukrajinců i včasně zasáhlo proti migraci ze Sýrie Česká republika podle premiéra Petra Fialy (ODS) zajistila díky opatřením organizovaným ministerstvem vnitra důstojné přijetí uprchlíků z Ukrajiny, kterých přišlo po únorovém útoku Ruska na Ukrajinu na 450.000. Při dnešní návštěvě ministerstva pochválil vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) také za diplomatické kroky proti migraci ze Sýrie či za práci týmu, který na úřadu organizuje boj s dezinformacemi. Podobné týmy podle jeho vyjádření vzniknou i na dalších ministerstvech. Rakušan poté na tiskové konferenci řekl, že v rámci snahy vlády snižovat počty úředníků chystá výrazný pokles jejich počtu. Projeví se podle něj při další systemizaci služebních míst. "Dostaneme se na číslo převyšující 200," uvedl s tím, že jde o součet škrtaných neobsazených i obsazených míst. Fiala během návštěvy ministerstva zmínil, že příkladným způsobem zvládlo migrační vlnu z Ukrajiny, a to zejména díky založení krajských center, ve kterých se běženci na jednom místě dostali mimo jiné i k informacím o ubytování a možnostech zaměstnání. Za výborný výsledek označil, že na českém pracovním trhu se už uplatnilo sto tisíc běženců. "Není nic samozřejmého, že jsme uprchlickou vlnu zvládli, měl jsem možnost týmu poděkovat," uvedl Fiala dále na tiskové konferenci s tím, že obdiv patří i občanům a firmám, kteří stále projevují solidaritu. Za druhou výzvu Fiala označil migraci přicházející do Evropy ze Sýrie. Zavedení kontrol na česko-slovenských hranicích na konci září podle něj vyvolalo žádoucí efekt. Včasná reakce na nárůst migrace odradila od cesty do Evropy další uprchlíky, znamenala i zadržení mnoha převaděčů, dodal. Pozitivně ohodnotil ve vztahu k migraci premiér i Rakušanovo diplomatické úsilí na evropské úrovni. Z další rozsáhlé agendy ministerstva vypíchl Fiala boj s dezinformacemi, včetně připravovaného nového zákona, a přechod státu k elektronickým průkazům chystaný vnitrem.

Fiala pokládá zvýšení letošního schodku rozpočtu za opodstatněné

Premiér Petr Fiala (ODS) pokládá za opodstatněné zvýšení schodku letošního státního rozpočtu. Novinářům to řekl při dnešní návštěvě ministerstva vnitra. O rozpočtu bude odpoledne jednat Sněmovna. Schválený schodek by se mohl proti původnímu návrhu vlády zvýšit o dalších 45 miliard korun na celkových 375 miliard korun. Podle Fialy jsou důvodem schodku důsledky války na Ukrajině, kabinet zároveň nechce vydat ani korunu zbytečně.

Vláda původně navrhla zvýšení schodku o 50 miliard korun z 280 na 330 miliard. Koaliční politici však poté přišli s dalšími návrhy, které můžou v případě schválení navýšit schodek až na 375 miliard korun. "Je to opodstatněné, snad každý vidí, jakým problémům čelíme," uvedl Fiala. Za hlavní důvod považuje důsledky ruské agrese na Ukrajině.

Z deficitu podle svých slov nemá žádnou radost. Připomněl, že předchozí vláda ANO a ČSSD před rokem navrhovala na rok 2020 deficit 376,6 miliardy korun, který přitom s letošním děním na Ukrajině a následnou energetickou krizí nepočítal. "Musíme zvažovat na jedné straně rozpočtovou odpovědnost ve smyslu zadlužování ČR a budoucích generací, na druhé straně aktuální důsledky válečného konfliktu," uvedl Fiala.

Vláda podle něj musí pomoci lidem, firmám i veřejnému sektoru například s cenami energií. Na jednáních kabinetu se diskutuje o každé miliardě důkladně a důsledně, doplnil premiér. "Abychom nevydali ani korunu, kterou nemusíme," uvedl. Nynější situace je podle něj v Evropě i ČR bezprecedentní a nese s sebou nároky na rozpočet.