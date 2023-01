Fiala odsoudil výhrůžky politikům, k nápravě podle něj musí přispět všichni

Berlín - Český premiér Petr Fiala během návštěvy Berlína odsoudil výhrůžky politikům a zdůraznil, že k usmíření společnosti musí přispět všichni, obzvláště političtí představitelé. Fiala tak reagoval na dnešní oznámení prezidentského kandidáta Andreje Babiše, že kvůli výhrůžkám ukončuje kontaktní kampaň před pátečními a sobotními volbami.

"Politici dostávají výhrůžky, není to výjimečné, dostávám je i já. Je to bohužel dnes součást toho, co musí politik snést a unést," řekl Fiala s tím, že vyhrožování nepovažuje za přijatelné. "Musíme všichni dělat všechno proto, abychom snížili napětí ve společnosti. Je potřeba to odsoudit, musí to udělat všichni politici a odsoudit jakékoli formy výhrůžek a násilí. Nepatří to nejen do politiky, ale vůbec do společnosti," řekl premiér.

Podle Fialy je důležité, aby politici nepoužívali ani ve volební kampani lži, nepravdy, nesnažili se rozeštvávat společnost, nevymýšleli si a nevyužívali strachu lidí. Dodal, že političtí představitelé se musí chovat slušně a měli by být hrdí na to, že nabízejí veřejnosti slušnost a odpovědnost. "Všichni tak napětí snížíme," dodal.