Fiala odsoudil trest pro Bjaljackého, vyzval Lukašenka, ať pustí politické vězně

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) odsoudil dnešní verdikt soudu v Minsku, který poslal běloruského disidenta, nositele Nobelovy ceny za mír a ochránce lidských práv Alese Bjaljackého na deset let do vězení. Předseda české vlády vyzval běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby politické vězně ve své zemi propustil. Za vrchol cynismu a další akt bezpráví Lukašenkova režimu označil odsouzení Bjaljackého a dalších bojovníků za lidská práva v Bělorusku také ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

"Soud v Minsku dnes odsoudil na deset let do vězení laureáta Nobelovy ceny za mír Alese Bjaljackého. Další spoluobviněné poslal také na dlouhé roky do vězení. Politické procesy Lukašenkova režimu rozhodně odsuzuji. Vyzývám prezidenta Lukašenka, aby politické vězně propustil," napsal Fiala na twitteru.

Šéf české diplomacie uvedl, že odsouzení laureáta Nobelovy ceny míru a šéfa lidskoprávní organizace Vjasna i dalších aktivistů za lidská práva v Bělorusku je vrcholem cynismu a dalším aktem bezpráví páchaného Lukašenkovým režimem. "Pravdu ale nelze umlčet," dodal Lipavský.

Soudkyně kromě Bjaljackého odsoudila i další tři jeho spolupracovníky, a to k sedmi, osmi a devíti letům vězení, jednoho z nich v nepřítomnosti. Potrestáni byli za "pašování hotovosti organizovanou skupinou" a financování protestů, které vypukly proti autoritářskému režimu v létě 2020 poté, co úřady znovu prohlásily Lukašenka vítězem prezidentských voleb. Podle opozice byly volby zfalšovány, Západ odmítl uznat Lukašenkovu legitimitu. Obžalovaní vinu odmítli a proces označili za politicky motivovaný.

Bjaljacki loni získal Nobelovu cenu za mír společně s ruskou organizací Memorial, proslulou odhalováním zločinů komunismu a ochranou lidských práv, a ukrajinským Centrem pro občanské svobody, které se mimo jiné věnuje vyšetřování potenciálních ruských válečných zločinů na Ukrajině. Za Bjaljackého musela cenu převzít jeho manželka, protože běloruský disident byl už ve vězení. Bjaljackého přátelé pokládají proces za pomstu Lukašenkova režimu. Podle ochránců lidských práv je nyní v běloruských věznicích asi 1500 politických vězňů.

Bjaljacki v roce 2005 získal cenu Homo Homini organizace Člověk v tísni, kterou mu předal bývalý český prezident Václav Havel. V roce 2013 se stal běloruský aktivista prvním držitelem mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva, kterou uděluje Rada Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.