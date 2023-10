Fiala: ODS, TOP 09 a KDU rozhodnou o společné cestě k eurovolbám do konce října

Brno - Občanští demokraté, lidovci a TOP 09 by mohli do konce října rozhodnout, zda spolu půjdou do eurovoleb. Premiér a předseda ODS Petr Fiala to dnes uvedl v Brně na dotaz novinářů. Řekl, že původní termín ke konci září byl jeho odhadem a přáním, strany ale nejsou pod časovým tlakem a jednání jsou složitější kvůli tomu, že v Evropském parlamentu patří do dvou různých frakcí. Koalice Spolu podle něj bude určitě pokračovat v dalších typech voleb. Pro přípravu na evropské volby je ale složitější hledat programovou shodu tak, aby byla koalice pro voliče důvěryhodná, případě rozhodnout, že bude čitelnější, když jednotlivé strany půjdou do hlasování samostatně.

Fiala absolvoval v posledních týdnech několik jednání se současnými europoslanci a vedením koaličních stran a podle zákulisních informací byl termín konečného rozhodnutí opakovaně posouván. Posledním neoficiálně probíraným byl 27. říjen. "Až budeme mít úplně jasno, sdělíme to veřejnosti. Potvrzuji, že během nejbližších dnů, týdnů," uvedl dnes Fiala. Doufá, že to bude "ještě v průběhu října".

Lidovci a TOP 09 spadají v Evropském parlamentu do Evropské lidové strany (EPP), zatímco ODS patří ke straně Evropských konzervativců a reformistů (ECR). KDU-ČSL už na jaře oznámila, že její jedničkou ve volbách do Evropského parlamentu bude nynější europoslanec Tomáš Zdechovský. Občanští demokraté v létě na billboardech představili své europoslance Alexandra Vondru a Veroniku Vrecionovou s heslem Pro Evropu bez nesmyslů. Rozproudili tak debatu o zájmu občanských demokratů na společné cestě k volbám s lidovci a kandidáty TOP 09.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v června příštího roku. Rozhodovat budou voliči o obsazení celkem 720 křesel, což bude o 15 víc než v končícím období. Zvýšení počtu křesel je reakcí na demografické změny v EU. Česko má nyní 21 mandátů a jejich počet se měnit nebude.