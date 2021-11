Fiala (ODS) mluvil se Zemanem o dalším postupu při sestavování vlády

Praha/Brno - Předseda ODS Petr Fiala po dnešním videokonferenčním jednání s hospitalizovaným prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že prezident po ustavující schůzi Sněmovny přijme demisi nynější vlády ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO). Kandidát sněmovní většiny v podobě koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů s hnutím STAN na nového premiéra Fiala se pak se Zemanem znovu spojí. Na tomto jednání prezidentovi předloží seznam kandidátů do nového kabinetu, řekl dnes novinářům Fiala. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová i místopředseda STAN Petr Gazdík oceňují, že prezident postupuje standardně.

Fiala podotkl, že s hlavou státu dnes konkrétní jména neprobíral. V tuto chvíli nejsou, zdůraznil předseda ODS. Zeman se podle něho bude chtít minimálně s některými kandidáty na budoucí ministry setkat. "Jsem připraven na to, že je potřeba se bavit s panem prezidentem o tom, kdo bude zastávat jednotlivé pozice ve vládě a že pan prezident má právo setkat se s těmi lidmi a diskutovat o jejich představách," řekl Fiala.

Na dotaz k možným Zemanovým výhradám vůči některým z kandidátů Fiala uvedl, že je jasné, že prezident má k některým stranám blíže a k některým je jeho postoj mnohem kritičtější. "Ale to si myslím, že bude předmětem teprve našeho příštího setkání, jak doufám, a jak doufá i pan prezident, už osobního," poznamenal.

"Prezident republiky a předseda ODS se dohodli na budoucí spolupráci. S tím, že oba uvítali nabídku na pravidelné schůzky a pravidelná jednání," napsal na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident jednal z Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde je hospitalizován od 10. října.

Pekarová Adamová v reakci poukázala na to, že prezident podle Fialova vyjádření plánuje další kroky tak, jak předpokládá ústava, a s ohledem na výsledek voleb, které přinesly jasnou sněmovní většinu. "Jde tedy o příslib standardního a hladkého předání moci," napsala ČTK. Podobně se vyjádřil i Gazdík. "Zeman postupuje poměrně standardně z hlediska ústavních procesů. To je pro tuto zemi dobrá zpráva," řekl České televizi.

Video: Fiala mluvil se Zemanem o dalším postupu při sestavování nové vlády

06.11.2021, 15:00, autor: Zdeněk Meitner, zdroj: ČTK

Nestandardním povolebním postupem podle dosluhujícího premiéra Babiše "strašili jen novináři, komentátoři a aktivisté". "Stejně tak tím strašili během čtyř let, co dělám premiéra. A jako ve všech případech se mýlili," napsal ČTK. Babiš uvedl, že vždy postupoval standardně, demokraticky a podle ústavy. "Což se o nastupující garnituře už teď říct nedá," dodal.

Kroky k ustavení nové vlády by se podle Fialy měly odehrát v řádu týdnů. Na dotaz ČTK, zda by vláda mohla být do Vánoc, Fiala odpověděl, že to předpokládá. "Pan prezident projevil skutečně přání, aby to proběhlo rychle, aby se to nikde zbytečně nezdržovalo," řekl. Bude ale záležet podle předsedy ODS také na tom, kdy bude moci prezident opustit Ústřední vojenskou nemocnici. Jmenování vlády se má uskutečnit podle situace buď přímo na Pražském hradě, nebo na zámku v Lánech, dodal Fiala.

Zeman už v pátek řekl v telefonickém rozhovoru rozhlasové stanici Frekvence 1, že s Fialovým jmenováním předsedou nového kabinetu nebude problém. Babiš nemá zájem stát se premiérem, připomněl. Předseda ODS dnes řekl, že jeho zhruba půlhodinový videorozhovor se Zemanem se konal ve smyslu, že prezident předpokládá, že jediným, kdo sestavuje vládu, je právě on.

Pětice stran se už dohodla na koaliční smlouvě i s rozdělením vládních křesel a má také shodu na programu. Předsedové stran podepíšou koaliční dohodu v pondělí před zahájením ustavující schůze nové Sněmovny. Širší vedení ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN už smlouvu schválila, Piráti ji budou ratifikovat v hlasování členů až po podpisu.

Předseda ODS se prezidenta ptal i na zdravotní stav. Zeman podle něho uvedl, že se cítí stále lépe a je velmi optimistický. "Byl to, to mohu říct hned na úvod, Miloš Zeman, jak ho znám z dřívějška. Pan prezident je si plně vědom svých úkolů a toho, co má z hlediska ústavy v dalších dnech proběhnout," uvedl Fiala.