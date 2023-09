Vládní lídři ocenili podpis penzijní novely, Schillerovou postup Pavla zklamal

Premiér Petr Fiala vystoupil na konferenci Česko na křižovatce - Vize a strategie pro dalších 30 let, 1. září 2023, Praha.

Premiér Petr Fiala vystoupil na konferenci Česko na křižovatce - Vize a strategie pro dalších 30 let, 1. září 2023, Praha. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Zákon upravující valorizace penzí a předčasné odchody do důchodu podle premiéra Petra Fialy (ODS) napravuje nespravedlnosti v důchodovém systému a napomáhá ozdraveni veřejných financí. Fiala to uvedl v reakci na podpis prezidenta Petra Pavla pod důchodovou novelu. Ocenil, že prezident vyslechl na čtvrteční schůzce jeho argumenty.

"Je dobře, že pan prezident vyslechl moje argumenty a po našem jednaní podepsal zákon, který napravuje nespravedlnosti v důchodovém systému a napomáhá ozdravení veřejných financí. Jsem přesvědčen, ze jednáme odpovědně ve prospěch českých občanů a jejich dobré budoucnosti," uvedl Fiala. Souhlas prezidenta uvítal i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vláda chce důstojné důchody pro současné i budoucí generace a je zodpovědná za udržitelnost, uvedl na sociální síti X. "Jako vláda chceme těmito změnami především docílit toho, aby důstojné důchody pobírala nejen současná, ale i budoucí generace. Jsme zodpovědní za udržitelnost důchodového systému. Podle toho jednáme," uvedl.

Ještě před zveřejněním informace o podpisu prezidenta Fiala uvedl, že každý měsíc, po který vláda neplní plán spojený se změnou důchodového systému, stojí miliardy korun. Premiér během dnešní tiskové konference o směřování českého průmyslu zopakoval, že ve čtvrtek s prezidentem probrali argumenty spjaté se změnami. Blíže se k věci vyjádří až po oznámení prezidenta, jak s předlohou naloží.

Pavel ve čtvrtek po jednání s Fialou přes svou mluvčí oznámil, že novelu bude buď vetovat, nebo ji podepíše až v následujících dnech. Kabinet přitom chtěl účinnost některých opatření ode dneška, odsunutím podpisu na dnešek některá ustanovení začnou platit až od října. Hrad dnes po poledni informoval v tiskové zprávě, že novelu prezident podepsal přes své výhrady.

Novela podle Pavla upravuje mimořádné valorizace penzí způsobem, který by při dalším inflačním výkyvu vedl k nákladnějšímu řešení, než je to dnešní. Zároveň považuje za problematickou náhlost zkrácení doby možného odchodu do předčasného důchodu z pěti na tři roky před standardním důchodovým věkem. Jako celek jde norma ale podle prezidenta správným směrem, proto ji podepsal. Zároveň apeloval na respektování lhůty pro posouzení zákonů dané ústavou.

Schillerovou postup prezidenta u důchodové novely zklamal

Pokud měl prezident Pavel skutečně výhrady k penzijní novele, očekávala by šéfka poslanců opozičního hnutí ANO Alena Schillerová, že najde odvahu ji vetovat. ČTK dnes sdělila, že ji postup hlavy státu zklamal. Pavel dnes oznámil, že i přes výhrady podepsal penzijní novelu, která mimo jiné zpřísňuje pravidla předčasných důchodů a upravuje řádné lednové valorizace penzí.

Schillerová ČTK napsala, že je zklamaná. "Pokud měl pan prezident skutečně výhrady, očekávala bych, že bude mít odvahu a ten zákon vetuje. Takhle mi jeho postup připomíná 'chytrou horákyni'," uvedla. Stejně jako u podobného rozhodnutí prezidenta v případě omezení červnové mimořádné valorizace důchodů se nemůže Schillerová zbavit dojmu, že hlavním motivem je nikoho nenaštvat. "Až nakonec naštve úplně všechny," míní.