Fiala očekává schválení rozpočtu 27. září, potvrdil schodek 252 mld. Kč

Kadaň (Chomutovsko) - Premiér Petr Fiala (ODS) očekává, že vláda schválí státní rozpočet na příští rok 27. září. Schodek podle něj bude 252 miliard korun, jak navrhlo na konci srpna ministerstvo financí. Kromě úsporných opatření bude rozpočet obsahovat i investice do dopravní infrastruktury nebo do bezpečnosti, uvedl dnes premiér na tiskové konferenci po výjezdním zasedání vlády v Kadani.

Fiala řekl, že vláda při projednávání rozpočtu postupuje podle harmonogramu, který jí stanovuje zákon. Podle rozpočtových pravidel musí kabinet do konce září předložit návrh státního rozpočtu Poslanecké sněmovně.

Premiér potvrdil, že vláda chce zachovat navržený schodek rozpočtu 252 miliard korun, což by znamenalo snížení deficitu o 43 miliard korun proti plánu na letošní rok. Podle Fialy se v hospodaření státu v příštím roce projeví dopady vládního konsolidačního balíčku v rozsahu více než 90 miliard korun. Balíček nyní projednává Sněmovna.

Na výši plánovaného schodku mají podle Fialy vliv nejen plánované úpravy daní a škrty ve výdajích, ale také chystané investice. "Abychom při tom nezapomínali na rozvoj, na investice do budoucí prosperity," řekl. Stát se podle něj chce stejně jako letos soustředit na rozvoj dopravní infrastruktury, zaměří se také na investice do bezpečnosti. V těch by se mělo projevit i zákonem stanovené zvýšení povinných výdajů na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), které zákonodárci zavedli od příštího roku.