Fiala obhájil vedení ODS, druhým mužem se stal Stanjura

Praha - Předseda ODS Petr Fiala dnes potřetí obhájil svůj mandát, když získal podporu víc než 90 procent delegátů pražského kongresu. Neočekávaně dramatický průběh měla ale posléze volba jeho statutárního zástupce. V prvním kole neuspěla dosavadní první místopředsedkyně Alexandra Udženija. V opakované volbě zvítězil předseda poslanců Zbyněk Stanjura, na jehož nominaci se poradilo vedení strany s regionálními lídry.

Z pléna proti němu kandidovali radní pro Prahu 6 Marie Kubíková a bývalý bulvární novinář a starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Ten v kandidátském projevu ODS kritizoval za neschopnost prodat práci, kterou odvádí. Stanjura ve volbě získal 322 z 500 odevzdaných hlasů, pro Novotného a Kubíkovou hlasovalo po šesti desítkách delegátů.

Řadovými místopředsedy ODS zůstávají senátor Miloš Vystrčil a poslanci Martin Kupka a Martin Baxa. Sestavu čtyř místopředsedů doplní místo končícího Evžena Tošenovského jiný europoslanec Alexandr Vondra, který dostal nejvyšší počet hlasů.

Všichni čtyři kandidáti byli zvoleni rovnou v prvním kole. Vondra, který si při dlouhém kandidátském projevu vysloužil od delegátů mnohokrát potlesk, dostal 443 hlasů z 487 platných lístků. Vystrčil (432 hlasů) a Kupka (405) pokračují ve funkcích, které zastávají stejně jako Fiala od začátku roku 2014. Baxa, který dnes uspěl s 338 hlasy, je ve vedení doplnil o čtyři roky později.

Stejně jako předtím ve volbě prvního místopředsedy neuspěli dva kandidáti, kteří se mezi uchazeče dostali až přímo v hale O2 Universum, kde se kongres koná. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný dostal 103 hlasů, radní pro školství Prahy 6 Marii Kubíkovou podpořilo 64 delegátů.

Staronový předseda ODS Fiala je spokojen se složením nejužšího vedení strany, má podle něj silný mandát. Po prohře Udženiji v obhajobě postu první místopředsedkyně ztratili občanští demokraté ve vedení jedinou ženu. "Jsme si vědomi tohoto nedostatku. Nevíme, čím to je. Rozhodli tak delegátky a delegáti kongresu," komentoval absenci žen Fiala na tiskové konferenci. Poznamenal, že v ODS jako demokratické straně neexistují kvóty a rozhoduje to, kdo si o funkci řekne a chce o ni usilovat.

Setkání stovek občanských demokratů se celý den neslo v duchu kritiky současné vlády a příprav na podzimní krajské a senátní volby a sněmovní volby o rok později. ODS v nich má podle Fialy ambici zvítězit a stát se vládní stranou.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš není neporazitelný, zdůraznil Fiala s odkazem na výsledky ODS v loňských evropských volbách. Až krajské a senátní volby na podzim podle něj ukážou, v jaké konstelaci mohou do sněmovních voleb jít současné středopravicové strany opozice. Odhaduje, že z pětice dosavadních stran se dají dohromady tři. Jaké, dosud neví. O potřebném spojenectví mluvili na kongresu i lídři TOP 09, KDU-ČSL a STAN.

Fiala a další řečníci kritizovali vládu za to, že nemyslí na budoucnost. Premiéra s jeho investičním plánem přirovnal staronový předseda ODS k baronu Prášilovi. Příští sněmovní volby podle něj budou referendem o tom, jestli má být politika "show a festival výtržností, nebo solidní práce".

V projevu před svým znovuzvolením také řekl, že chce vést tažení proti populismu a "mistrům facebookových lží". Pokud by se ODS ujala vlády, slibuje zdvojnásobení investic do dopravní infrastruktury tak, aby dosáhly tří procent HDP. Investice do školství by měly stoupnout na pět procent HDP, do výzkumu a inovací by mělo jít jedno procento. Peníze na to chce ODS vzít vedle úspor na správě státu ze sta miliard, které současná vláda podle Fialy nešetrně rozhazuje.

Na heslo kampaně ODS Země, která vítězí reagoval na twitteru Babiš. "Je super a naprosto pravdivé, ČR skutečně vítězí. Díky hnutí ANO a už sedmý rok, kdy ODS není ve vládě," uvedl. Posledním velkým počinem občanských demokratů podle něj bylo, že "zplodila nějakého AB a hnutí ANO". Rozumnou míru ambicí pak popřáli Fialovi komunisté podporující Babišovu vládu. "Modrý pták s poněkud pochroumanými křídly, a přesto nezřízenou touhou vládnout. Chybí sebemenší sebereflexe nebo náznak lítosti nad tím, kam v minulosti zemi dovedl," uvedl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Lídři dalších stran gratulace nemínili ironicky a vzkázali ODS, že se těší na další spolupráci.

Kvůli zpoždění ve volbě předsednictva kongres po 21:45 vypustil z plánovaného programu představení volebních priorit. Podle původního harmonogramu měli teze kampaně občanští demokraté představit kolem 18:00. I kvůli tomu, že by věc neměla v pozdních hodinách patřičnou mediální pozornost, strana podle moderátorky kongresu Jany Černochové zváží svolání zvláštní programové konference.

V závěrečných usneseních delegáti kongresu odmítli bezobsažný styl současné vlády, zvyšování daní a projídání hospodářského růstu. Občany vyzvali, aby nespokojenost vyjádřili ve volbách. Závěr politické diskuse se v pozdních hodinách konal před téměř vyprázdněným sálem, Kubíková to označila za nedůstojné a vybídla k tomu, aby byl příště kongres dvoudenní. Fiala uzavřel kongres závěrečným slovem kolem 23:20. Co za celý den zaznělo, bylo podle něj to nejzajímavější, co lze v současnosti mezi politickými stranami slyšet.

Pětapadesátiletý Fiala je od roku 2002 profesorem pro obor politologie, v minulosti působil mimo jiné jako rektor Masarykovy univerzity a jako nestraník byl ministrem školství ve vládě Petra Nečase (ODS). V roce 2013 se stal poprvé poslancem, po znovuzvolení v roce 2017 je i místopředsedou Poslanecké sněmovny.

Opoziční lídři vyzvali ODS ke společné cestě proti Babišově vládě

Lídři ostatních opozičních pravicových stran vyzvali dnes ODS k jednotnému postupu proti hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové budou sněmovní volby za necelé dva roky milníkem, který může být bodem zlomu. Adamová uvedla, že TOP 09 stojí o rozumnou spolupráci postavenou na férovosti a vzájemném respektu, a to buď předvolební nebo povolební. Podobně se vyjádřili i předsedové KDU-ČSL Marek Výborný a STAN Vít Rakušan.

TOP 09 a ODS se podle Adamové nemusejí shodnout v tématech klimatických změn nebo přijetí eura. "Ale většina z nás chce zbavit Českou republiku agrosocialistické vlády, která se opírá o komunisty," uvedla. Kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů podle ní už promarnil šest let ekonomické prosperity a výsledkem jeho práce jsou jen nové povinnosti pro aktivní lidi, tisíce úředníků navíc a minimální investice.

Výborný, který se za týden z rodinných důvodů vzdá role šéfa lidovců, občanským demokratům řekl, že strany musejí hledat způsob, jak vyhrát příští sněmovní volby. "Jedině takový výsledek, který umožní vznik vlády na novém koaličním půdorysu a s novým stylem, může být nadějí pro změnu v naší zemi," uvedl.

ODS už se podle Výborného stala také tradiční stranou a stejně jako lidovci hájí konzervativní hodnoty, které se ještě před několika lety zdály nezpochybnitelné. "Společným cílem musí být změna a tu dosáhneme jen vítězstvím," uvedl. Podle Výborného je povinností ODS i lidovců hledat cesty a modely spolupráce, byť to ani jedna ze stran "nemá v genetické výbavě".

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana si pravicové strany budou zase moct konkurovat potom, co dovedou zemi do normálních demokratických podmínek. "Pojďme vzájemnou spoluprací vytvářet společnost, ve které se svobodomyslným bude dobře žít," uvedl po kritice poměrů, které do české politiky podle něj přinesla spolupráce premiéra Babiše s komunisty. Uvedl, že se mu stýská po době, kdy politika nebyla prázdnou schránkou, ale soubojem idejí, a ve kterém strany spolupracují a současně si ostře konkurují.

"Nechceme dobu, kterou ovládají falešní mesiáši, kteří nikdy nesplní, co slíbí," uvedl v narážce na Babišovu politiku. Je podle něj nutné, aby se opoziční strany spojily k obnově hodnot a pojmů, kdy "komunista je komunistou" a "estébák je estébákem".

Občanští demokraté naposledy volili vedení v Ostravě před dvěma lety. Ani tehdy Fiala neměl protikandidáta a získal 451 ze 483 platných hlasů. Napodobil tak svůj výsledek z předchozího kongresu. Předsedou ODS je bývalý ministr školství z vlády Petra Nečase (ODS) od ledna 2014, zastává i funkci místopředsedy Sněmovny.