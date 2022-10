Fiala obavám lidí rozumí, cestou ale podle něj není závislost na Rusku

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) na facebooku uvedl, že obavám lidí v neklidné době rozumí. Pokud by se ale dostali k moci lidé, kteří organizují demonstrace na pražském Václavském náměstí, udělali by Českou republiku opět závislou na Rusku, míní. Lidé při dnešním protestu zaplnili horní polovinu náměstí. Organizátorem byl Ladislav Vrábel, který podle informací v médiích čelí řadě exekucí.

Ministerský předseda poznamenal, že rozumí tomu, že mnozí občané mají obavy z budoucnosti. Nejprve byly dva roky v ČR přísná omezení kvůli koronavirové pandemii, letos v únoru pak Rusko zaútočilo na Ukrajinu, což vedlo k drahým energiím, vysoké inflaci a největší uprchlické vlně od druhé světové války.

"Věci, které jsme ještě nedávno považovali za samozřejmé, jsou ohroženy. Čelíme novým nebezpečím a výzvám," uvedl Fiala. Vláda podle něj dělá maximum možného. "Zajistili jsme dostatek energií a zastropovali jsme jejich ceny, zlepšili jsme přístupnost do sociálního systému. Jednoduše řečeno, kdo potřebuje pomoc a požádá o ni, dostane ji. To vše nad rámec plošných opatření. Nenecháme nikoho padnout," napsal.

Pořadatelé svolali od začátku září už třetí podobné shromáždění. Na prvním bylo podle odhadů policie zhruba 70.000 účastníků, na druhém na konci září nižší desítky tisíc. Dnes opět řečníci kritizovali Fialovu vládu a její podporu Ukrajině nebo vysoké ceny energií.

"Organizátoři říkají, že je pro ně důležitá Česká republika na prvním místě. Pak ale nemohou požadovat to, po čem tak hlasitě volají. Neexistuje žádná 'třetí cesta', jakási nezávislost na Východu i na Západu," míní premiér. Česko podle něj patří na Západ. "Pokud by se zde tito lidé dostali k moci, naše země by velmi rychle skončila jak v EU, tak v NATO. Jinými slovy - udělali by nás opět státem závislým na Rusku," doplnil.

Spojenectví s demokratickým Západem podle něj chrání svobodu, nezávislost a prosperitu Česka. "Ti, kteří nás posunují na východ, nehájí naše národní zájmy. Uvrhli by nás do područí východní diktatury. A s tím už máme své historické zkušenosti," dodal Fiala.