Fiala: Nová koalice Spolu a PirSTAN je připravena převzít vládu

Praha - Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) jsou připraveny okamžitě převzít odpovědnost za vládu v České republice, řekl po dnešním jednání lídrů vznikajícího kabinetu novinářům kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS). Prezidentovi Miloši Zemanovi na středeční schůzce předloží seznam kandidátů na ministerské posty.

Předsedové koaličních stran dnes jednali ve Sněmovně o kandidátech jednotlivých stran na členy vlády. Fiala vedle seznamu sdělí prezidentovi i to, že kabinet je připraven převzít moc po vládě ANO a ČSSD. "Budu věřit, že pan prezident vidí tu situaci stejně jako my, že je potřeba rychle jednat a dospět k tomu, aby tu byla nová vláda, která s plnou legitimitou začne problémy řešit," uvedl.

Vykonáváním funkce prezident v souladu s ústavními předpisy minulý čtvrtek prozatímně pověřil vládu Andreje Babiše (ANO), která předtím schválila svou demisi. Fiala řekl, že situace je vážná a je nutné, aby v Česku byla co nejdříve vláda s důvěrou Sněmovny. "My jsme od voleb velmi intenzivně pracovali, dnes máme všechno dané dohromady a jsme připraveni odpovědnost převzít," uvedl.

Od stran dnes dostal všechny ministerské nominace, jména Fiala zatím nezveřejní. "Je správné, potřebné a slušné, abych ten návrh nejdříve předložil prezidentovi," vysvětlil. Doufá v to, že schůzka se Zemanem přinese konkrétní harmonogram dalšího postupu směřujícího ke jmenování vlády.

Převzít správu země chce nová koalice i s ohledem na nepříznivou situaci epidemie covidu-19. Kabinet v demisi podle Fialy nepřijímá potřebná opatření dostatečně rychle. "I to je důvod, proč jsme se tak rychle připravili na to, abychom mohli odpovědnost převzít, protože ta situace opravdu nesnese odkladu," uvedl Fiala.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se vyjádřil i k hlasování členské základny Pirátů o přistoupení ke koaliční smlouvě, které začalo v pátek a skončilo v pondělí večer. Piráti schválili smlouvu Spolu a PirSTAN jako poslední z pětice stran. Bartoš poukázal na to, že i ostatní strany schvalovaly přistoupení ke smlouvě podle svých pravidel na patřičné úrovni. Poznamenal, že u jiných stran to překvapení nevzbuzovalo. Piráti budou v celostátním fóru, do kterého patří všichni členové strany, patrně přes víkend hlasovat také o nominantovi na ministra pro legislativu. Šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek se minulý týden po debatě spolustraníků o kumulaci funkcí kandidatury na tuto pozici vzdal.