Fiala nemá termín cesty do USA, dle velvyslance by mohla být v 1. čtvrtletí 2023

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) zatím nemá potvrzený termín návštěvy ve Spojených státech. Vypadá to, že by se mohla uskutečnit v prvním čtvrtletí příštího roku, sdělil dnes na dotaz ČTK český velvyslanec v USA Miloslav Stašek.

Server Blesk.cz v dubnu uvedl, že by se Fiala měl setkat s americkým prezidentem Joem Bidenem ještě letos. Nakonec se návštěva pravděpodobně ještě během českého předsednictví v Radě Evropské unie neuskuteční.

"Termín zatím potvrzen není. Spíše to teď vypadá, že by se návštěva mohla uskutečnit někdy v prvním čtvrtletí příštího roku," napsal ČTK Stašek. Mluvčí vlády Václav Smolka ČTK sdělil, že zatím nic nového ohledně cesty do USA není.

V Bílém domě jednal s americkým prezidentem naposledy bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), a to v březnu 2019 s Donaldem Trumpem. Ten tehdy Česko pochválil jako inovativní zemi, které se hospodářsky daří a která je schopná dobře bojovat proti kybernetickým hrozbám. Babiš tehdy tlumočil Trumpovi pozvání do Prahy od prezidenta Miloše Zemana.

Politici spolu jednali o obchodu či o energetice, ve společném prohlášení tehdy podpořili svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, stejně jako pokračování sankcí proti Rusku.