Fiala nehodlá s Babišem jednat o Rakušanovi, k jeho odvolání nevidí důvod

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) stále nevidí důvod jednat s předsedou opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem o setrvání vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ve vládě kvůli vlastnictví šifrovaného telefonu. Fiala to dnes řekl novinářům po jednání vlády. Schůzka by podle předsedy vlády nic nezměnila, pro odvolání Rakušana nevidí důvod.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová před týdnem oznámila, že pokud Fiala bude Rakušana nadále držet ve vládě, poslanci hnutí do konce příštího týdne sesbírají podpisy a vyvolají hlasování o nedůvěře kabinetu. Fiala podle ní i Babiše dosud bagatelizoval informace portálu iDNES.cz, že Rakušan měl šifrovaný telefon. Rakušan uvedl, že telefon měl po posledních sněmovních volbách kvůli obavám z odposlechů, ale prakticky ho nevyužíval.

Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že pokus o svržení kabinetu by nebyl úspěšný. Fialova vláda by mu čelila potřetí.

Bývalý premiér Babiš minulý týden napsal Fialovi dopis, v němž ho žádal o jednání. Mimo jiné v něm uvedl, že považuje za zcela nemyslitelné, aby jakýkoli zástupce hnutí STAN byl v čele ministerstva vnitra. Premiérovi Babiš také napsal, že média chybně avizovaný termín případného vyvolání hlasování o nedůvěře vládě vykládala jako ultimátum.

"Nebráním se žádnému jednání s ANO o věcech, které se týkají budoucnosti země, ale nevím, jaké by mělo smysl jednání o tom, že pan ministr vnitra má šifrovaný telefon a že ho mám na základě toho odvolat," řekl dnes Fiala. "I kdyby takové jednání proběhlo, tak to nic nezmění na tom, že nemám v úmyslu navrhnout odvolání Víta Rakušana, protože pro to nevidím žádný důvod," dodal.

"To, že to je další záminka, která odvádí pozornost od problémů Andreje Babiše, od toho, že naše vláda jasně ukazuje, co všechno nedokázala udělat vláda Andreje Babiše, jak byla nekompetentní, neakceschopná, kam dovedla zemi, je jasné," doplnil Fiala. Případné hlasování o nedůvěře nemůže dopadnout pádem vlády, dodal.

Server iDNES.cz napsal, že Rakušan požádal o šifrovaný telefon po volbách do Sněmovny na podzim roku 2021 tehdejšího místopředsedu hnutí STAN a dlouholetého uživatele zařízení Stanislava Polčáka. Rakušan řekl, že telefon v podstatě nepoužíval mimo jiné proto, že po nástupu do funkce ministra vnitra disponuje jiným zabezpečeným způsobem komunikace. Zařízení si pořídil kvůli "reálnému podezření", že někdo odposlouchává prostory kanceláře. Informace ze schůzek v kanceláři se podle něj dostávaly velice rychle do veřejného prostoru, ačkoliv u nich bylo minimum lidí.

Rakušan na webu STAN doplnil, že při skládání vlády panovaly obavy ze špehování ze strany bezpečnostní divize Agrofertu, který patří do Babišových svěřenských fondů. Babiš to poté označil za sprostou a úmyslnou lež.