Fiala nechtěl před schůzkou s NERV hodnotit jednotlivé návrhy

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) nechtěl před dnešní schůzkou se zástupci Národní ekonomické rady vlády (NERV) hodnotit jednotlivé návrhy rady na omezení rozpočtového schodku. Očekává o nich dlouhou diskusi. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) teprve z této diskuse vyplynou plánované změny. Fiala také zopakoval, že se vláda zavázala nezvyšovat daňovou zátěž. NERV podle médií navrhuje mimo jiné zvyšování daní nebo odklad věku pro odchod do důchodu.

"Musíme to vnímat jako jakési menu, ze kterého bude vláda vybírat," řekl o návrzích NERV Fiala. "Jednotlivá opatření komentovat nebudeme, vycházíme z programového prohlášení, ve kterém jsme se zavázali, že nebudeme zvyšovat daňové zatížení," doplnil.

Podle premiéra vláda nechce pokračovat v zadlužování, a proto povede diskusi o návrzích, s nimiž NERV přišel. Podle Rakušana teprve z této diskuse vyplyne, jaké návrhy bude chtít kabinet realizovat. Podotkl, že s některými navrženými opatřeními od NERV by mohl polemizovat.

"Až přestaneme čelit krizím, doufám že už v příštím roce, se budeme věnovat tomu, abychom veřejné rozpočty dostali do lepší kondice," řekl Fiala. Česko se v posledních letech potýká s vysokými rozpočtovými schodky. Loni činil 420 miliard korun, na letošní rok vláda plánuje 375 miliard korun a na příští rok 295 miliard korun.

Podle České televize návrh NERV obsahuje 14 opatření na zvýšení rozpočtových příjmů a 11 opatření na omezení výdajů. Na příjmové straně rozpočtu NERV navrhuje například zvýšit daň z příjmu fyzických osob na úroveň před zrušením superhrubé mzdy. Růst by podle NERV měla i spotřební daň na alkohol a tabák, některé druhy zboží a služeb by se měly přesunout do vyšší sazby DPH a zvednout by se měly poplatky za těžbu nerostných surovin. NEVR navrhuje i zavedení odloženého školného na vysokých školách.

Na výdajové straně rozpočtu podle médií NERV navrhuje zajistit úspory posunutím věku odchodu do penze a jeho svázáním s očekávanou dobou dožití. Měl by se také zpomalit růst důchodů. NERV navrhuje i zrušení státní podpory pro stavební spoření či zrušení odečitatelné položky na dani za školkovné. Dalšími doporučeními jsou vrácení slev na jízdném na úroveň před rok 2018, snížení počtu úředníků nebo sloučení malých obcí.

Zástupci NERV se sejdou s vládou dnes v 17:00. Ministři byli dnes při příchodu na jednání kabinetu zdrženliví s komentářem k návrhům na omezení schodku, zdůrazňovali, že bude třeba ještě všechna navrhovaná opatření projednat.