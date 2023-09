Fiala nechce měnit pravidla peněžitých náhrad pro církve v tzv. restitucích

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) nechce měnit pravidla peněžitých náhrad pro církve v takzvaných církevních restitucích. Podle něho je správné, aby platila tak, jak byla původně nastavena. Fiala to řekl při dnešních sněmovních interpelacích na dotaz Jana Síly (SPD). Síla poukazoval na to, že zatímco důchodcům vláda valorizace penzí snížila, valorizace finančních náhrad církvím se nedotkla. Kabinet vinil z toho, že dává církvím přednost.

"Jde o dlouhodobé řešení finančních vztahů mezi státem a církvemi, kdy postupně dochází k tomu, že stát přestává financovat činnost jednotlivých církví, a církve se i finančně staví na vlastní nohy," řekl Fiala. Je podle něho dobře, že vztahy mezi státem a církvemi byly v minulosti vyřešeny. "Je správné, aby pravidla, která byla nastavena, zůstala platit," dodal ministerský předseda.

Peněžité náhrady, jejichž výši zakotvil příslušný zákon, dostávají církve ve splátkách za dříve znárodněný majetek, který jim stát nevydal. Nesplacené částky se podle zákona každoročně zvyšují o míru roční inflace vždy pro předminulý rok. O určité omezení výše peněžitých náhrad stanovením pevného inflačního koeficientu už usilovala skupina poslanců opozičního hnutí ANO, u vlády i ve Sněmovně narazila.

Vládní úpravy v penzích Fiala dnes ve Sněmovně opět hájil. Ve 40. letech tohoto století by jinak podle něho hrozily stamiliardové schodky důchodového systému. "Odvracíme v podstatě náraz do zdi, a to za pět minut 12," zdůraznil premiér. Zopakoval, že důchodci jsou jedinou sociální skupinou, které valorizace penzí vyrovnávaly vyšší inflaci.