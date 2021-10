Fiala nechce bezhlavě rušit opatření Babišovy vlády ke covidu-19

Praha - Předseda ODS a kandidát vznikající vládní koalice na premiéra Petr Fiala nechce rušit koronavirová opatření zavedená současnou vládou Andreje Babiše (ANO) "bezhlavě", tedy bez předchozího vyhodnocení toho, zda fungují. Nenaočkované seniory by chtěl k očkování přesvědčit adresným oslovením přes pojišťovny a praktické lékaře. Uvedl to dnes v diskusním pořadu Partie v televizi CNN Prima News. Kromě institutu pro zvládnutí pandemie vznikne pracovní skupina s hejtmany, která se bude zabývat očkováním. V Partii CNN Prima News to řekl šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný.

Fiala zopakoval, že jediným řešením problematiky covidu-19 je co největší proočkovanost, protože "nikdo nic lepšího nevymyslel". "První krok, který bych – kdybych měl tu příležitost – zadal ministru zdravotnictví, by bylo soustředit se na ty rizikové skupiny, které ještě nejsou dostatečně proočkované," řekl.

V této souvislosti zmínil právě nevakcinované seniory. "Musíme zkusit přesvědčit každého z nich, aby se nechal naočkovat, a umožnit mu to," zdůraznil. "Nejde to dělat tak, jako se to dělalo dosud. To, co my bychom chtěli udělat, je opravdu adresné oslovování. Za pomoci zdravotních pojišťoven, za pomoci praktických lékařů, prostě doslova se dostat k těm lidem přímo a přesvědčit je, aby se nechali naočkovat," vysvětlil. "U těch seniorů často to, že nejsou očkovaní, nevyplývá z toho, že by byli přesvědčení odpírači. Tam to třeba vyplývá i z toho, že mají sociální i jiné překážky pro to, aby se dostali k tomu očkování," dodal.

Fiala také řekl, že koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) nevítala zrušení bezplatných testů, ale že když už ho vláda zavedla, není možné "jít ode zdi ke zdi" a opatření hned zrušit. Podle něj je zapotřebí nejprve vyhodnotit, zda nefunguje a nevede k většímu zájmu o očkování. "To, že se lidé nechávají očkovat ve větší míře než předtím, považuji za dobré. Pojďme v těch krocích, které k tomu povedou, pokračovat," vyzval.

Fiala dále ujistil, že nechce plošný lockdown. Vyjádřil se tak ke slovům Vlastimila Válka (TOP 09), který je podle médií kandidátem na post ministra zdravotnictví ve Fialově vládě. Válek dříve prohlásil, že senioři se musí buď naočkovat, nebo budou v lockdownu, takže nevakcinovaní lidé nad 60 let by například nemohli chodit do práce a měli by vyhrazené časy pro nakupování. "Nemá to být plošný lockdown v žádném případě. Nechceme je," podotkl FIala.

Zároveň na dotaz moderátorky nepotvrdil, že se Válek má skutečně stát ministrem zdravotnictví. "Veřejnost si zaslouží vědět jméno ve chvíli, kdy ten člověk bude mít šanci to řešit," řekl. K Válkovi doplnil, že "je velkým odborníkem, který přichází s řešeními". Slovy o lockdownu se podle něj jen snažil ukázat některé směry, kterými se vede debata nejen v Česku, ale i v celé Evropě. „Pokud jsem to dobře četl, mluvil o lokálních opatřeních, ne plošných, to mně připadá důležité. Moji podporu bude mít každý rozumný návrh, se kterým se konkrétně přijde," uzavřel Fiala.

Fiala se nevyjádřil ani k jiným spekulacím ohledně složení nové vlády. Personální otázky jsou podle něj až na posledním místě a předchází jim debata o programu mezi koalicemi Spolu a Pirátů a Starostů. "Nedořešili jsme v tuto chvíli ani otázku struktury té vlády: kolik bude mít členů, jakým způsobem zvládneme agendy," uvedl a poznamenal, že nechce budovat další ministerstvo či úřad. Podle něj je ale zapotřebí lépe koordinovat některé agendy jako digitalizaci státní správy či evropskou politiku včetně předsednictví, a proto koalice zvažují, že by se těmto tématům speciálně věnovali někteří členové vlády. Na otázku, které ministerstvo je pro ODS klíčové, Fiala pouze zopakoval názor, že post ministra financí by mě zastávat člověk ze stejné strany jako premiér.

Testy v ČR v sobotu potvrdily 5057 případů onemocnění covid-19. Bylo to o 2300 více než před týdnem a zároveň nejvíc za první víkendový den od 20. března. V nemocnicích je 1417 lidí, z toho 192 v těžkém stavu. Zdravotníci v sobotu aplikovali přes 8100 dávek vakcíny proti covidu. Nejhorší epidemická situace je na severu Moravy a ve Slezsku.

Výborný: Vznikne užší pracovní skupina, která se bude zabývat očkováním

Kromě Národního institutu pro zvládnutí pandemie připravuje koalice Spolu užší pracovní skupinu. která se bude zabývat prioritně očkováním. Zastoupeni v ní budou mimo jiné i hejtmani. V pořadu Partie televize CNN Prima News to dnes řekl šéf poslanců KDU-ČSL, která je součástí koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Marek Výborný. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) si od vzniku pracovní skupiny slibuje lepší komunikaci.

"Budou tam zapojeni i hejtmani, ať už Jan Grolich z Brna nebo Martin Kuba z Českých Budějovic. Ti tam budou zapojeni tak, abychom drželi linku směrem ke krajům, k praktickým lékařům, kde se konkrétně to očkování musí dít," uvedl Výborný.

"Myslím, že základní role hejtmanů je v tom, že víceméně veškeré očkování prakticky probíhalo v krajích přes organizace, které patří krajům," řekl ČTK Kuba, který je lékařem. Kraje podle něho mají největší vhled do organizace očkování. V minulosti podle něj nebyl dobře předjednaný začátek hromadného očkování v prosinci loňského roku a nedávno ani rozesílání sms s informacemi o nároku na třetí posilující dávku očkování po zkrácení lhůty z osmi na šest měsíců. "Najednou dostali sms všichni, kteří byli očkovaní v průběhu března a dubna, což je 600.000 lidí," řekl Kuba.

Důsledkem jsou podle něho fronty u očkovacích center. Očekával by, že se stát krajů zeptá jak postupovat. "Řekl bych, ať se to posílá po týdnu, ať je to rozložené alespoň do tří týdnů, aby se nám nestalo, že sms dostane 600.000 lidí najednou. A to je přesně ta komunikace, která bohužel nefunguje. Kdyby fungovala, tak se potom nedějí tyto věci," řekl Kuba.

Národní institut pro zvládnutí pandemie podle Výborného tvoří zejména odborníci ze zdravotnictví. "Samozřejmě jsme si vědomi širokých dopadů směrem ke společnosti, ale třeba také ke školám," uvedl Výborný. Dodal, že zatím není rozhodnuto, zda vzniknou další užší pracovní skupiny. "Institut vznikl primárně pro úroveň zdravotního hlediska, abychom dokázali bojovat s pandemií, ale další věci budeme řešit v širším portfoliu," dodal Výborný.

"Je třeba dbát na to, že lidský život je na prvním místě, ale důsledky, ekonomické, sociologické a sociální mohou být také významné. A proto si myslím, že ke každému odbornému týmu, kde jsou lékaři, vědci a podobně, by měli být přiřazeni i ekonomové a sociologové," řekla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

Institut pro zvládnutí pandemie tvoří členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), praktičtí lékaři nebo zástupci státních institucí, jako jsou hygienické stanice, Státní zdravotní ústav nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Má 28 členů, vede ho předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.