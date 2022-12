Fiala navrhne na poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara

Fiala: Vláda je připravena zastropovat energie pro velké firmy do konce roku

Vláda je připravena do konce letošního roku zavést cenové stropy na energie pro velké firmy. Mělo by to být na podobné úrovni jako pro domácnosti a malé firmy. Premiér Petr Fiala (ODS) to dnes řekl CNN Prima News. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v neděli v České televizi řekl, že v polovině minulého týdne evidovalo jeho ministerstvo přes 1000 žádostí velkých firem o podporu kvůli vysokým cenám energií.

"Museli jsme si pro to připravit evropské rozhodnutí, abychom to mohli udělat. To se nám podařilo. Dnes je tedy možné provést i zastropování pro velké firmy, což dříve možné nebylo," uvedl premiér.

Možnost zavést horní hranice cen elektřiny a plynu i pro velké firmy se dostala ve Sněmovně do již přijaté novely energetického zákona, která zejména zavedla výrobcům elektřiny povinnost platit odvody z nadměrných příjmů z jejího prodeje. Podobu zastropování cen by měl kabinet stanovil svým nařízením. Také Síkela v neděli na ČT hovořil o tom, že by nařízení mohla vláda vydat do konce roku.

Vláda v říjnu stanovila cenové stropy pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejný sektor, a to 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Cenový strop pro velké firmy by měl být podle Fialy podobný. "Musí to ale být trochu jiný princip," podotkl Fiala. Detaily chce sdělit až poté, co nařízení schválí vláda.

Premiér zdůraznil, že velké firmy už nyní nejsou bez pomoci. Mohou využít dotační výzvu, která vychází z takzvaného dočasného krizového rámce Evropské unie. Ministerstvo průmyslu a obchodu ji vypsalo zhruba před dvěma týdny. Firmy ale pomoc zřejmě získají až v příštím roce kvůli notifikaci Evropské komise.

V minulém týdnu evidovalo MPO více než 1000 žádostí. "Náš odhad je, že žádostí bude mezi 6000 a 8000," uvedl v neděli Síkela. Vláda na pomoc velkým podnikům vyčlenila 30 miliard korun.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje by opatření z dočasného krizového rámce měl doprovázet ještě dodatečný produkt pro nejvíce postižené firmy.

Případ stěhování uprchlíků ze sněmovní ubytovny je podle premiéra nešťastný

Případ, kdy sněmovní kancelář plánovala ukončit pobyt uprchlíků z Ukrajiny ve své ubytovně v Harrachově na Jablonecku, je podle premiéra Petra Fialy (ODS) nešťastný a nemělo k němu dojít. Provázela ho také nezvládnutá komunikace. Fiala to dnes řekl v rozhovoru na CNN Prima News. Uprchlíci z Ukrajiny, kteří v ubytovně nyní bydlí, nakonec najdou náhradní ubytování v penzionu v Harrachově, řekla ve zpravodajském pořadu televize Nova předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Sněmovní kancelář v úterý uvedla, že počet uprchlíků v harrachovské ubytovně klesá a nyní tam pobývá 17 lidí, z toho 12 dospělých a pět dětí. Obsazenost zařízení se tak snížila pod dvě pětiny. Ukrajinským uprchlíkům slouží i další zařízení Poslanecké sněmovny v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, jehož kapacita je naplněna zhruba ze tří čtvrtin. Kancelář chtěla ubytovací možnosti spojit, zdůvodnila to péčí řádného hospodáře.

Premiér Fiala dnes řekl, že to není dobrý příběh a nemělo k němu vůbec dojít. Kritizoval také nezvládnutou komunikaci. Uvedl, že nemá detailní informace, ale podle něj se jednalo o rozhodnutí sněmovních úředníků, kteří se snažili zefektivnit provoz ubytoven. "Ale tohle je nešťastné. Měli tam zůstat, nemělo se to stát,“ konstatoval Fiala. Připustil, že veřejnost je případem pobouřena.

Záměr Sněmovny v minulých dnech kritizoval i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Důležité bylo podle Sněmovny najít náhradní ubytování přímo v Harrachově, část uprchlíků si totiž v místě našla práci a děti začaly chodit do škol. Sněmovní kancléř Martin Plíšek uváděl, že pokud by se jej najít nepodařilo, sněmovní kancelář by ubytování a humanitární pomoc poskytovala uprchlíkům v zařízení i nadále.

Ruská vojenská invaze na Ukrajinu začala koncem února. V polovině března Sněmovna informovala, že ve dvojici sněmovních zařízení se ubytovalo celkem 82 uprchlíků. V úterý Sněmovna uvedla, že do konce října vynaložila na pomoc uprchlíkům asi 7,9 milionu korun.