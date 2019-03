Praha - Vedení ODS nepozvalo Václava Klause mladšího na sobotní zasedání výkonné rady, která bude posuzovat výzvu k jeho odchodu z poslaneckého klubu. Předseda ODS Petr Fiala dnes novinářům řekl, že k jeho pozvání nevidí důvod. Klaus ČTK na dotaz týkající se jeho případné účasti napsal bez dalšího, že členem výkonné rady není. Širší vedení ODS se situací kolem poslance, kterého kvůli jeho výrokům vyzval klub k odchodu, bude zabývat po dlouho plánované ideové konferenci v Praze. Klaus středeční výzvu k odstoupení odmítl. Spekuluje se o tom, že by mohl být i vyloučen ze strany.

Fiala dnes zopakoval, že situace kolem Klause překračuje rámec poslaneckého klubu a dotýká se celé politické strany. Klaus podle něj dlouhodobě poškozuje její obraz. Na dotaz, zda se domnívá, že dění uvnitř ODS ovlivní blížící se evropské volby, uvedl, že nikoli.

Poslanecký klub se ve středečním usnesení distancoval od úterních Klausových slov, kdy přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Fiala se ještě v úterý jménem strany omluvil, stejně učinil ve středu klub, který Klause zároveň vyzval k odchodu a konstatoval, že poslanec svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje.

Klaus výzvě odmítl vyhovět. Fiala pak uvedl, že záležitost nekončí usnesením klubu a poslancovou reakcí. "Budou následovat další kroky,"uvedl ve čtvrtek, konkrétní ale být nechtěl.

Část krajských politiků ODS míní, že některé Klausovy výroky straně nepomáhají a spíše odrazují voliče. Místopředsedové ODS Martin Kupka a Martin Baxa také připomněli, že se Klaus mladší často rozchází s oficiálními stanovisky ODS - poslanec například zpochybnil českou vojenskou misi v Afghánistánu nebo před loňskými senátními volbami v Praze 2 podpořil kandidáta SPD Ladislava Jakla proti kandidátovi vlastní strany Vladimíru Kratinovi.

Podle stanov ODS může člena ze strany vyloučit místní organizace, ve které je registrován, nebo výkonná rada strany. Důvodem pro vyloučení může být závažné porušení povinností člena. Mezi ně stanovy řadí "jednat a vystupovat způsobem, který nepoškozuje dobré jméno strany" nebo "respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany". Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen strany odvolat k revizní komisi.

Klaus mladší byl členem ODS od roku 2002, stranu ale opustil v roce 2009 na protest proti tehdejšímu předsedovi Mirku Topolánkovi. V roce 2016 se opět stal členem a o rok později byl za ODS zvolen do Sněmovny, ve které ho strana prosadila do pozice předsedy výboru pro vzdělání. Deník Právo v pátek uvedl, že pokud by byl Klaus vyloučen z ODS, patrně by strana usilovala i o změnu ve vedení výboru.

Poslancův otec, bývalý prezident a první předseda ODS Václav Klaus ve čtvrtek v reakci na kritiku svého syna prohlásil, že strana směřuje k politické bezvýznamnosti. Podle něho musí vzniknout nová, skutečná pravicová strana. Klaus mladší tyto výroky nekomentoval.

Programová konference v sobotu představí plány ODS na změny u daní, důchodů a vzdělávání, návrhy strany na zajištění malého a efektivního státu nebo přístup k životnímu prostředí. Lídr evropské kandidátky ODS i celé Aliance evropských konzervativců a reformistů (ACRE) Jan Zahradil představí slogan kampaně, občanští demokraté také zveřejní volební program a kompletní podobu své kandidátky.

