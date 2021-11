Fiala: Na opatřeních se nejprve měly domluvit ministerstvo a AntiCovid tým

Praha - Podle předsedy ODS a kandidáta na premiéra Petra Fialy se na opatřeních proti covidu nejprve měly domluvit ministerstvo zdravotnictví a AntiCovid tým, v němž jsou sdruženi experti pěti stran tvořících nový kabinet. Řekl to dnes novinářům po návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici. AntiCovid tým podle Fialy představí své návrhy po čtvrtečním jednání s experty resortu zdravotnictví.

Ministerstvo ve čtvrtek vládě navrhne mimo jiné to, aby se od pondělí dál nepoužívaly jako covidový certifikát negativní testy. Současně však navrhne některé výjimky.

Podle Fialy bylo domluvené setkání AntiCovid týmu se zástupci resortu. Měli se shodnout na dalším postupu a až následně jej oznámit veřejnosti. Členové týmu podle něj dnes celý den pracovali na dalších řešeních situace, bez ohledu na výsledek čtvrtečního jednání návrhy následně představí.

Česko si nemůže dovolit, aby se z covidu stal předmět politických střetů, míní Fiala. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) dnes odmítl tvrzení, že se nynější vláda bojí přijímat opatření proti šíření covidu a bála se rozhodovat. Prohlásil mimo jiné, že má plné zuby politizace covidu. Ministerstvo podle něj už nebude čekat na to, až se k navrhovaným opatřením vyjádří AntiCovid tým.

Fiala považuje za nutné dělat vše pro to, aby nemusel být vyhlášen nouzový stav. Pořád vidí prostor v adresném oslovování rizikových skupin zdravotními pojišťovnami a praktickými lékaři v souvislosti s očkováním proti covidu-19. Pracovat se podle něj musí i na tom, aby zvláště senioři a rizikové skupiny obdrželi i třetí dávku vakcíny, na ochraně lidí v domovech seniorů. Zásadní je též sledovat, co se děje v nemocnicích, a mít jasný plán případných přesunů pacientů z kapacitně přetížených zařízení.

V úterý přibylo v Česku nejvíc nákaz covidem-19 za den od začátku epidemie loni v březnu. Nově nakažených bylo 22.479, zhruba o polovinu víc než za předchozí úterý. Rostl i počet hospitalizovaných s covidem-19, ale méně výrazně. Za uplynulý týden jejich množství stouplo přibližně o čtvrtinu na 4425. Zvyšují se i případy úmrtí lidí s covidem-19.

Podle předsedy hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Víta Rakušana se dosluhující kabinet Andreje Babiše (ANO) i v souvislosti s koronavirem tváří, že už nevládne. Šéf Pirátů Ivan Bartoš považuje za nutné ukončit komunikační chaos, za novou vládu, kterou tvoří Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se STAN podle něj budou mluvit dva zásadní lidé - premiér a ministr zdravotnictví. Řekli to dnes novinářům u památníku listopadových událostí na Národní třídě v Praze. Podle pravděpodobného budoucího premiéra Petra Fialy (ODS) se úplně nedaří spolupracovat s končící vládou. Podle lídra Spolu je nutné přijímat krátkodobá opatření, kterými si lze poradit s prudkým nárůstem počtu nakažených, ale i dlouhodobější.

V úterý přibylo v Česku nejvíc nákaz covidem-19 za den od začátku epidemie loni v březnu. Nově nakažených bylo 22.479, zhruba o polovinu víc než za předchozí úterý. V pondělí bylo hospitalizovaných přes 4500 lidí, nejvíc od poloviny letošního dubna. Rostou i počty úmrtí lidí s covidem-19. Za listopad jich už zemřelo 848, zatímco za celý říjen bylo úmrtí 333. Vláda nyní zvažuje zpřísnění protiepidemických opatření, které by se dotklo hlavně neočkovaných, rozhodnout by měla ve čtvrtek.

"Myslím, že opatření budou muset přijít a řešit se ta situace bude muset. Zneklidněně sleduji, že současná vláda se tváří a vytváří mediální obraz, že už nevládne," řekl Rakušan. Kabinet podle něj má všechny potřebné aparáty a týmy odborníků. V nejbližších dnech chtějí ale zástupci stran budoucí vlády představit plán, jak by se situace mohla řešit.

Rakušan všechny poprosil o rozumnost a zodpovědnost, apeloval i na očkování proti covidu-19. Je podle něj také důležité na ministerstvu vnitra vrátit krizové řízení do kolejí zákona, například pod Bezpečnostní radou státu podle Rakušana může vzniknout výbor pro covid. Kabinet podle něj musí přestat lhát, říct, že situace je vážná, a mluvit jedním hlasem.

Na to apeloval i Bartoš. "Předpokládám, že za novou vznikající vládu budou mluvit dva zásadní lidé, a to budoucí premiér a ministr zdravotnictví. Jestli něco byl chaos, tak to bylo to, že členové vlády libovolně bez jasně známých pravidel a parametrů komentovali vývoj pandemie," poznamenal.

Zásadní je podle něj sledovat kapacitu nemocnic či to, zda hygienické stanice zvládnou řešit situaci trasováním. Podle Bartoše by měla vzniknout mapa toho, jak si navzájem mohou vypomáhat zdravotnická zařízení, neboť pandemie i v předchozích vlnách procházela skrz kraje postupně.

Zaváděná opatření podle něj musí stát na pevných legislativních nohách. Pandemický zákon, kterým se aktuálně opatření řídí, neumožňuje epidemii řešit plošnými uzávěrami, řekl. Za zásadní nyní považuje, aby byla zejména dodržována a vymáhána aktuálně platná opatření.