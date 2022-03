MPO bude kontrolovat umělé zvyšování marží u pohonných hmot

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo příslušným orgánům systém kontrol distributorů pohonných hmot, aby měl stát přehled o případném umělém zvyšování marží u benzinu a nafty. Vláda je připravena zasáhnout, pokud marže obchodníků porostou a budou uměle zvyšovat ceny. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Dalšími opatřeními proti vysokým cenám pohonných hmot bude podle Fialy zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a zrušení silniční daně pro osobní vozy a dodávky do 12 tun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že jak zrušení povinnosti přimíchávání biosložky do nafty, tak i zrušení silniční daně je trvalé.

Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že ekologický dopad přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. "Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí," uvedl. Zrušení silniční daně pak označil za přímou pomoc především pro menší a střední firmy.

Premiér zároveň vyzval občany, aby si nedělali zbytečné zásoby benzínu nebo nafty. Jen to podle něj může způsobit paniku a další růst cen. ČR má navíc dostatečné zásoby ropy i pohonných hmot, dodal.

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček již dříve uvedl, že zpoždění mezi ropným trhem a cenami na českých čerpacích stanic bývá obvykle dva až tři týdny. "Nyní jsme však svědky okamžitých nárůstů cen," uvedl Křeček. Rozdíly mezi čerpacími stanicemi tvoří podle něj marže. Čerpadláři podle něj zažili těžké koronavirové období, kdy se snížila poptávka po pohonných hmotách. "Nyní se někteří pumpaři snaží dohnat ušlé zisky a zvyšují ceny bez ohledu na doprodej levněji pořízených zásob," dodal Křeček.

Nesouhlasí s ním ale předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček, podle kterého růst cen u čerpacích stanic odpovídá růstu cen na komoditní burze v Rotterdamu. Podle Indráčka je sice možné, že někteří prodejci výrazně zdražili zbytečně rychle, aktuální burza jejich ceny ale podle něho dohání, případně dokonce převyšuje.

Ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic nadále rostou. Ceny benzinu i nafty si od pondělí do úterý připsaly nejvyšší mezidenní nárůst cen od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Cena nafty vzrostla za 24 hodin o 2,15 koruny na 47,47 Kč za litr. Benzin zdražil o 1,7 koruny na 45,21 korun za litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která průměrné ceny paliv sleduje od začátku roku 2005.