Fiala: Migrační vlna z Ukrajiny nastupuje, dosud dorazilo asi 20.000 lidí

"V tuto chvíli nemusíme mít obavu o dostatek energie a energetických surovin, pokud jde o ropu a plyn v České republice, ale pracujeme i s těmi černějšími signály," řekl dnes Fiala. S odvoláním na společnost Net4Gas uvedl, že nejsou signalizovány potíže s dodávkami. Dodávky podle něj proudí v nasmlouvaném objemu a nejsou signály, že by tomu mělo být jinak. Firma Net4Gas zajišťuje mezinárodní přepravu plynu přes Českou republiku.

Fiala připomněl, že podle evropských pravidel má mít Česko zásoby ropy na 90 dní. Česko to podle něj naplňuje a má i něco navíc. Zásobníky plynu v tuzemsku mají celkovou kapacitu kolem čtyř miliard krychlových metrů, což je v přepočtu na obyvatele jedna z nejvyšších hodnot Evropě. Aktuálně činí zásoby 700 milionů kubíků, což při současných denních odběrech stačí zhruba na měsíc. I kdyby se zcela zastavily dodávky z Ruska, šel by plyn odjinud, protože existují čtyři možnost, kudy by proudil, informoval premiér.

A kdyby Rusko zastavilo plyn, je Evropa schopná pro tento rok nahradit zdroje plynu od jiných dodavatelů, dodal.