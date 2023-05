Fiala: Mero se dohodlo s akcionáři TAL na projektu rozšíření ropovodu

Praha - Česká společnost Mero se dohodla s akcionáři konsorcia TAL na projektu rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL). Projekt by měl být dokončen v roce 2024, dohoda by měla být podepsána ještě v květnu. Na tiskové konferenci po dnešním jednání s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou to oznámil předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Fotogalerie

Podle dřívějšího Fialova vyjádření umožní úprava ropovodu navýšení dodávek ropy na sedm až osm milionů tun ročně. Náklady na technické úpravy, které toto umožní, byly odhadovány na 1,2 až 1,6 miliardy korun. Projekt je součástí snahy o nezávislost ČR na ruském ropovodu Družba.

Ropovod TAL vede z italského Terstu do Německa a Rakouska. ČR je na něj napojená přes produktovod IKL, který začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na Transalpinský ropovod. Ten je napájen ropou, kterou do přístavu v Terstu přivážejí tankery z celého světa.

* * *