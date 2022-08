Fiala: Lidé mohou volit demokraty, nebo populisty a extremisty

Praha - Lidé budou volit buď demokraty, nebo populisty a extremisty, jinou možnost voliči podle premiéra Petra Fialy (ODS) nemají. Předseda občanských demokratů to řekl na dnešním zahájení kampaně do obecních a senátních voleb. Ve většině volebních obvodů se v nich na společných kandidátkách domluvila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Do voleb chce jít s heslem "V těžkých časech držme Spolu".

Lídři vládní koalice ostrou část kampaně zahájili na setkání s voliči na pražské Kampě. Fiala v projevu připomněl složitou energetickou situaci. Zopakoval, že situace nemá jednoduché řešení a bude nějaký čas trvat, než budou dokončeny projekty, které zbaví Česko závislosti na libovůli kremelských vládců. Vláda podle něj ví, kudy vede potřebná cesta k energeticky suverénnímu státu. Zmínil, že vláda chce využít raketově stoupajících cen na burzách k tomu, aby dosáhla na evropské úrovni stanovení maximálních cen.¨

Fiala poznamenal, že politici, kteří vzejdou ze zářijových komunálních i senátních voleb, budou mít velmi zvláštní odpovědnost. Budou muset spolupracovat na řešení krize, kterou Česko i Evropa řeší. "V této situaci budeme potřebovat rozumný přístup od každého voleného politika," uvedl. Voličům vzkázal, že buď dají hlas demokratům, nebo extremistům a populistům. Dodal, že Česko nemá ani v této situaci konstruktivní opozici. "Jejich cílem je ovládnout Českou republiku a to doslova za každou cenu," uvedl.

Volby do Senátu a komunálních zastupitelstev se budou konat 23. a 24. září. Do Senátu koalice posílá 18 kandidátů a společné kandidátky sestavila v řadě měst a obcí. Předseda lidovců Marian Jurečka novinářům řekl, že kampaň koalice bude v následujících týdnech velmi intenzivní a viditelná, a to jak na billboardech a sociálních sítích, tak i v terénu v regionech. Chce, aby byla věcná a vyhnula se osobním atakům.

Fiala věří, že koalice i ODS v nadcházejících volbách posílí svou pozici. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pokládá za důležité udržení většiny v Senátu. Téma volební kampaně v obcích se podle ní liší a čím osloví voliče, je tak na místních politicích. "Takže není možné říct jedno jednotící téma," uvedla. Zmínila zodpovědné hospodaření nebo kvalitu života a služeb, které obec poskytuje.

Podle Fialy jsou témata komunálních i senátních voleb trochu dána problémy daných měst a obcí. Kvůli současné situaci jsou ale velkým tématem voleb i přímé a nepřímé dopady války na Ukrajině na Českou republiku. Jurečka zmínil posilování energetické soběstačnosti a nezávislosti. Za důležitá témata považuje i sucho v krajině, lepší péči o krajinu nebo nedostatek zdravotníků a lékařů.

Podle mluvčího TOP 09 Jana Kocourka koalice ke kampani s heslem "V těžkých časech držíme Spolu" spustila doprovodný web drzmespolu.cz.

Na Kampě koalice lidem nabídla program pro děti nebo koncert Dana Bárty & Illustratosphere. Na kampaň se přišly podívat desítky až stovky lidí, včetně kandidátů a jejich rodinných příslušníků.