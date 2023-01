Fiala: Koalice Spolu jednala odpovědně, když netrvala na svém kandidátovi na Hrad

Praha - Rozhodnutí koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) nepodpořit před prvním kolem jediného kandidáta a nenasadit vlastního bylo podle premiéra Petra Fialy odpovědným řešením. Fiala v rozhovoru ČTK řekl, že součástí strategie Spolu je to, aby na Hradě příštích pět let nebyl populista či extremista. Koalice chce hlavu státu, která bude dobře reprezentovat Česko, bude mít jasnou prozápadní orientaci a respekt k ústavě, dodal.

Koalice Spolu loni v říjnu oznámila, že nejblíže má k senátoru Pavlu Fischerovi, bývalé rektorce Mendelovy univerzity Danuši Nerudové a bývalému vysokému představiteli české armády a NATO Petru Pavlovi. Podle Fialy byl správný krok, že několik měsíců před volbami koalice nepřišla s dalším vlastním uchazečem o Hrad jen proto, aby měl na "tričku logo Spolu". "Odpovědně jsme akceptovali, že voliči se už rozhoduji mezi těmito osobnostmi," uvedl.

Fischer, Nerudová a Pavel naplňují představu prezidenta z pohledu stran Spolu, ale i jejich voličů, konstatoval premiér. "My to dělali po důkladné debatě s našimi členy a voliči a věděli jsme, že oni se už rozhodují mezi těmito třemi kandidáty," řekl Fiala.

Doporučení trojice kandidátů podle Fialy trvá, stejně jako nebezpečí, že Hrad v březnu po Miloši Zemanovi obsadí někdo, kdo představám koalice neodpovídá. "Nechceme to dopustit a chceme přesvědčovat veřejnost, že by nebylo dobře, aby byl hlavou státu někdo, kdo reprezentuje populistický proud politiky, nebo dokonce radikální extrémní pozici," dodal.

Fiala bude občany vyzývat, aby šli tento týden i v případném druhém kole prezidentských voleb hlasovat. "Dělal jsem to jako politolog a dělám to i jako politik, říkám lidem - využijte toho práva. Je to jedinečná věc, že můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude reprezentovat," uvedl. V řadě voleb může rozhodovat poměrně malý počet hlasů a člověk by měl volit podle své úvahy, než aby za sebe nechal rozhodovat jiné, míní.