Fiala k pirátské kritice Blažka: Neobjevilo se nic, co by oslabovalo jeho pozici

Beroun - Premiér Petr Fiala si počká, co mu o pirátském on-line hlasování o ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (oba ODS) řekne šéf Pirátů Ivan Bartoš. Míní však, že se neobjevilo nic, co by oslabovalo Blažkovu pozici. Premiér to dnes řekl novinářům při návštěvě berounské nemocnice. Piráti se usnesli, že Blažek ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát i plnění cílů programového prohlášení vlády. Podle Fialy podobná forma uplatňování přímé demokracie nepřispívá ke kvalitě koaliční spolupráce.

Usnesení reaguje na možný střet zájmů ministra spravedlnosti ve vztahu k prošetřování bytové kauzy v Brně a některé jeho kontroverzní kroky, o kterých v posledních měsících informovaly protikorupční organizace. Fiala novinářům řekl, že o pirátském referendu ví jen z médií a čeká na to, jak mu anketu bude interpretovat Bartoš.

"Určitě platí, že takováto forma uplatňování přímé demokracie nepřispívá kvalitě koaliční spolupráce, a myslím, že je škoda, že Piráti, když už něco takového dělali, neumožnili, aby reagoval a diskutoval s nimi pan ministr Blažek, což je také nějaká zpráva pro veřejnost," podotkl Fiala.

Blažek podle premiéra veřejnosti i vládě opakovaně vysvětlil svoje kroky a naposledy na jednání vlády vrchní státní zástupce v Olomouci jednoznačně odmítl věci, jež byly mediálně prezentovány. "Počkám, co mně řekne pan předseda Ivan Bartoš, ale za sebe říkám, že žádné nové skutečnosti se neobjevily a neobjevilo se nic, co by oslabovalo pozici pana ministra spravedlnosti Pavla Blažka," uzavřel premiér.

Hlasování všech členů Pirátů iniciovala na stranickém fóru europoslankyně Markéta Gregorová, podle ministra spravedlnosti ji k tomu vedla snaha o zviditelnění se. Gregorová Blažkovi vyčítá některé medializované případy, proti kterým by se podle ní měli Piráti jako protikorupční strana vymezit. V důvodové zprávě ke svému původnímu podnětu zmínila například opakované Blažkovy dotazy na informace z tzv. živých kauz, což podle ní způsobuje, že se dostává do střetu zájmů.

Připomněla také nedávnou zprávu serveru Seznam Zprávy, podle níž Blažek v minulosti získal část utajeného policejního spisu ke kauze, v níž byli stíháni jeho spolustraníci. Podle státní zástupkyně tento únik narušil vyšetřování, doplnil server. Blažkovy postoje podle europoslankyně zároveň ohrožují závazky kabinetu vyplývající z programového prohlášení. Blažek už dříve uvedl, že Gregorové nabídl otevřenou debatu, ale neměla čas. Anketa je tak "o něm bez něj", dodal.