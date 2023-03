Fiala i ministři jsou proti startu Rusů a Bělorusů na olympijských hrách

Jeseník - Premiér Petr Fiala (ODS) i členové české vlády jsou proti startu ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách. Uvedli to před a po dnešním jednání vládního kabinetu v Jeseníku. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) je potřeba si uvědomit, že ruští sportovci jsou vychováni ruským státem. Na Ukrajině zemřely stovky sportovců a trenérů, olympijské ideály byly pošlapány, řekl. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v úterý doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby umožnily návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží.

MOV zatím nerozhodl, zda povolí účast sportovců z Ruska a Běloruska na olympijských hrách 2024 v Paříži a zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Návrat by se měl týkat jen jednotlivců, nikoli týmů. Vyloučeni by měli zůstat sportovci, kteří jsou příslušníky armády nebo domácích bezpečnostních složek.

Podle Fialy je nutné respektovat autonomii sportovního prostředí, účast Rusů a Bělorusů na klíčových sportovních událostech ale nepovažuje za vhodnou. "Jejich kolegové z Ukrajiny často bojují za svou svobodu, za své životy, nemohou trénovat, trpí a celá myšlenka olympijského hnutí by tím byla pokřivena," řekl premiér.

Věcí sportovních svazů podle předsedy vlády je účast sportovců na akcích v individuálních sportech. Uvedl například, že tenisových turnajů se Rusové účastní. "Situace se musí řešit případ od případu," doplnil.

"Musíme pokračovat v informování o záležitosti. Je potřeba si uvědomit, že ruští sportovci jsou vychováni ruským státem, celá řada z nich jsou součástí různých vojenských klubů, je to státem podporovaná záležitost," řekl Lipavský. "Zároveň na Ukrajině zemřely stovky sportovců, trenérů, je to obrovská lidská tragédie," dodal.

Rusko podle šéfa české diplomacie porušilo Chartu OSN i chartu mezinárodního olympijského hnutí. "Na to všechno se musíme dívat, vysvětlovat to a být trpěliví," uvedl Lipavský. Připomněl existenci expertní skupiny, jejíž vznik inicioval Český olympijský výbor a která hledá právní argumenty pro neúčast Rusů a Bělorusů na OH 2024 v Paříži. Ministerstvo zahraničí ve skupině zastupuje Martin Smolek, vrchní ředitel sekce právní a konzulární.

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) má rozhodnutí za naprosto nepochopitelné a za "úlet" ze strany MOV. Pokud olympijská myšlenka stojí na míru a férovém jednání, pustit na olympijské hry sportovce, kteří jsou součástí propagandy obou režimů, by bylo výsměchem této myšlence, uvedl. Byl by rád, pokud by to jednotlivé národní olympijské výbory odsoudily.

Ani místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) nepovažuje krok za správný. "Sport v těchto dvou zemích je silně vázán na vládní propagandu a propagandu politiky (ruského prezidenta Vladimira) Putina," uvedl.

MOV nadále trvá na sankcích pro ruský a běloruský stát a vládu. Doporučil, aby se v těchto zemích nekonaly žádné mezinárodní sportovní akce a aby žádní vládní představitelé nedostali akreditace nebo pozvání na mezinárodní soutěže.