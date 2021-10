Fiala: Evropská rada nedospěla k řešení cen energií, žádný úspěch není

Praha - Evropská rada nedospěla k žádnému řešení rostoucích cen energií, sdělil dnes ve vyjádření pro ČTK předseda ODS a lídr koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Petr Fiala. O úspěchu, o kterém dnes ráno hovořil premiér Andrej Babiš (ANO), podle něj nemůže být řeč. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je jednou z možností řešení problematiky zvýšení dávek v hmotné nouzi nebo zvýšený příspěvek na bydlení.

Babiš hovořil o velkém úspěchu poté, co Evropská rada v souvislosti s růstem cen energií vyzvala Evropskou komisi (EK) k prověření fungování energetického trhu včetně obchodování s emisními povolenkami. EK podle Babiše na cenový růst nereaguje adekvátně a měla by rychle upravit pravidla tak, aby povolenky nakupovali jen ti, kdo tak musí činit. Prověřování možných problémů na energetickém trhu nicméně komise sama navrhla už minulý týden.

"Evropská rada nedospěla k žádnému řešení rostoucích cen energii. Státy se neshodují v míře zásahu do trhu ani v tom, zda je potřeba změnit obchodování s emisními povolenkami. O úspěchu nemůže být řeč," uvedl Fiala.

Babiš jel podle něj na summit v Bruselu se dvěma cíli: získat souhlas se snížením sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u elektřiny a plynu na nulu a více regulovat trh s emisními povolenkami. "Dopadlo to jako vždy: výsledek není žádný. Po několika hodinách diskuse souhlasil premiér Babiš s tím, co Evropská komise navrhla již na začátku jednání," poznamenal kandidát na předsedu příští vlády.

Vláda ve středu schválila novelu zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu DPH na nulu, a to na celý nadcházející rok. Novela zamíří do Sněmovny. Nulová DPH bude platit na elektřinu a plyn také letos v listopadu a prosinci. Nyní platí sazba DPH 21 procent. Ke snížení DPH na nulu je potřeba souhlas EK. Vláda si je vědoma, že do udělení výjimky půjde o úpravu, která bude v rozporu se směrnicí EU o DPH.

Poslední evropský summit, kterého se Babiš zúčastnil, podle Fialy dopadl stejně jako celá jeho evropská politika v předešlých letech. Doplatí na to podle něj hlavně občané, nový kabinet musí pracovat lépe, uvedl.

"U emisních povolenek bude třeba řešit jejich vysokou cenu. Tak, jako je Evropská komise uměle stahuje z trhu, když je jejich cena příliš nízká, tak by měla naopak povolenky na trh emitovat tehdy, když neudržitelně rostou. Jejich smyslem má byt motivace k postupnému přechodu k bezuhlíkové ekonomice, nikoli likvidace evropského průmyslu. Ale tento krok je nutné dopředu předjednávat, nikoli jej navrhovat až na poslední chvíli na summitu," uzavřel Fiala.

"Když Andrej Babiš řekne, že vše vyjednal a zvládl, musíme zbystřit. Realita je totiž odlišná, i když by se současný premiér chtěl tvářit jako mesiáš. Evropská komise prověření obchodování s emisními povolenkami navrhla už minulý týden," uvedla Pekarová Adamová.

Vláda by podle ní měla hledat cílená opatření namísto plošného zrušení nebo snížení DPH na energie. Pomoc by měla jít adresně k lidem, kteří jsou zdražením cen energií nejvíce postiženi. "Jednou z možností je zvýšení dávek v hmotné nouzi nebo zvýšený příspěvek na bydlení. Pokud bychom zůstali jen u plošné pomoci, je možné, že pro ty nejpostiženější domácnosti nebude pomoc dostatečná a na druhé straně naopak bude mířit i k lidem, kteří ji příliš nepotřebují," dodala šéfka TOP 09.

Babiš se stal ve čtvrtek večer jedním z hlavních aktérů jednání o energetické krizi, když nejdříve zablokoval přijetí závěrů kvůli požadavku na regulaci trhu s emisními povolenkami (ETS). Babiš prezentuje spekulace s povolenkami za zásadní příčinu aktuálních problémů, zatímco EK označuje vliv tohoto faktoru za pouze okrajový ve srovnání s vysokými cenami plynu.

Summit Evropské unie večer po několikahodinových polemikách vyzval komisi, aby "prověřila fungování trhu s plynem a elektřinou, stejně jako ETS", a to za pomoci evropského regulátora ESMA.