Fiala: EPC nemá nahradit evropské struktury, ale umožnit upřímnou diskusi

Praha - Evropské politické společenství (EPC), jehož první schůzka dnes začala na Pražském hradě, není novou evropskou organizací a nemá nahradit stávající formáty spolupráce. Ve svém úvodním vystoupení na dnešním zasedání EPC to řekl český premiér Petr Fiala (ODS). Formát, do kterého dostalo vedle států EU pozvánku 17 dalších zemí včetně Británie, Ukrajiny či Turecka, má umožnit upřímnou diskusi nad společnými, ale také spornými tématy, vysvětlil Fiala.

Myšlenka EPC podle něj navazuje i na hodnoty prosazované bývalým českým prezidentem Václavem Havlem, jehož heslo "Evropa jako úkol" si vzalo nynější české předsednictví EU jako své motto. "Úkol, který vyžaduje naši pozornost, odhodlání a integritu. Myšlenka Evropského politického společenství vychází právě z tohoto způsobu uvažování," uvedl Fiala.

Jednání by podle něj mělo umožnit neformální výměnu názorů na současné dění v Evropě i ve světě. "Nejde o to založit novou evropskou organizaci nebo nahradit stávající formáty spolupráce. Těch je již dostatek. Nebudeme ani přijímat žádná oficiální usnesení. Záměr je jednoduchý - vést upřímnou diskusi o záležitostech, které patří do společného zájmu, ale také o sporných tématech," uvedl.

Spolupráci evropských zemí podle Fialy vyžaduje řada záležitostí. Zmínil nutnost hledat cesty k míru a bezpečnosti. "Tím to ale nekončí, je tu také inflace, rostoucí ceny a s tím související zhoršující se životní podmínky v Evropě," řekl. Dalšími tématy jsou pro něj závislost na dovozu energetických zdrojů či potřeba posunu k udržitelné energetice a ekonomice. "Také investice do obrany a bezpečnosti, nelegální migrace a další komplexní problémy, které nám berou energii a způsobují nevýhody v globální konkurenci," dodal.

Neformální platforma má evropským lídrům dát možnost sdílet nápady, lépe spolupracovat a přijít s řešeními, která vrátí na kontinent prosperitu a mír. Fiala v té souvislosti poděkoval francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, který vznik skupiny inicioval. "Po plenárním zasedání bude čas probrat jednotlivá témata do hloubky u kulatých stolů, bude také prostor pro bilaterální jednání. Večer se znovu sejdeme u večeře, abychom dali dohromady obecné výstupy," shrnul dnešní program.