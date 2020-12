Fiala doufá v dohodu na daňovém balíčku, ODS jedná o kompromisu

Praha - Předseda ODS Petr Fiala doufá v dohodu na daňovém balíčku, který obsahuje občanskými demokraty prosazované zrušení superhrubé mzdy. V reakci na avizované prezidentské veto uvedl, že součástí kompromisu, na kterém ODS pracuje před projednáváním zákona v Senátu, má být nižší nárůst slevy na poplatníka, než obsahuje návrh schválený ve Sněmovně.

"Vedeme intenzivní jednání, abychom dosáhly dobrého výsledku," uvedl Fiala ve Sněmovně po oznámení, že prezidenta Miloš Zeman plánuje připravovaný daňový balíček. Součástí dohody mají podle něj být i kompenzace dopadů pro obce a kraje. V souvislosti s blížícím se projednáváním státního rozpočtu také zopakoval, že občanští demokraté opětovně navrhnou úspory na straně státu.

Daňový balíček obsahuje mimo jiné zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb z příjmu 15 a 23 procent. Zeman po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou avizoval své veto, důvodem je pozměňovací návrh v balíčku, který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka. Podle Zemana výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu. Zeman je také nespokojen s tím, že navzdory dohodě balíček neobsahuje zrušení superhrubé mzdy a zavedení nových sazeb daně z příjmu pouze na dva roky. "My jsme rádi, že tam ty dva roky nejsou," glosoval Fiala vyjádření Hradu.

Sněmovna schválila v novele podle pozměňovacího návrhu Pirátů zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34.125 korun. To by znamenalo příští rok propad příjmů veřejných rozpočtů zhruba o 130 miliard korun. Následně premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl senátorům, aby při projednávání balíčku slevu na poplatníka zrušily. Zároveň navrhl nově kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun ročně, a to po dobu dvou let.

Příslib, že změny by měly platit jen dva roky, Babiš při jednání se senátory minulý týden označil podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) za politický slib prezidentovi, který nelze do zákona zařadit. Návrh explicitně omezení na dva roky neobsahuje. Senát by měl o daňovém balíčku jednat 10. prosince.