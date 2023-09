Fiala: Doprava, jádro, lithium, čipy či trendy v IT mají potenciál změnit ČR

Praha - Doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích je šest konkrétních oblastí, které mají obrovský potenciál změnit zemi. Proto tam musí směřovat velká část strategických investic, řekl dnes na konferenci Česko na křižovatce premiér Petr Fiala (ODS). Problémem Česka je podle něj hlavně absence široké a dlouhodobé celospolečenské shody na hlavních prioritách směřování republiky. Vyzval k dostavbě české dopravní infrastruktury a zásadnímu posílení české energetiky.

"Jsem přesvědčen, že ČR může opět patřit mezi nejvyspělejší země světa, pokud v následujících letech dokáže naplno využít svoji geografickou polohu, ekonomický a lidský potenciál tak, aby se z ní stala opravdová hlavní křižovatka Evropy," uvedl Fiala.

Fiala očekává, že v dalších týdnech a měsících se v rámci Výboru pro strategické investice odehrají dvě důležité diskuse. Jedna se bude týkat konkrétních legislativních změn, jež usnadní výstavbu dopravní, energetické a síťové infrastruktury. "Bylo by skvělé, kdyby tyto návrhy schválil Parlament už v první polovině příštího roku," uvedl. Druhá diskuse se podle něj musí zabývat otázkou konkrétního financování jednotlivých strategických projektů. "Nechci vás tady omračovat velkými čísly, ale v příštích letech půjde řádově o biliony korun," dodal.

Fiala řekl, že je mu sympatická myšlenka, že by se měl oddělit dlouhodobý rozpočet na strategické investice od běžného provozního hospodaření státu. "Snaha této vlády o zdravé státní finance ale nesmí být nijak oslabena," podotkl.

Zdůraznil však, že investice nejsou dotace, podle něj musí být garantovaná jejich ekonomická návratnost. Cestu ve financování investic vidí v kombinaci prostředků z veřejného a soukromého sektory nebo větším zapojením Národní rozvojové banky, doplnil Fiala. "Stávající struktura ekonomiky je nevýhodná. Neumožňuje takový růst mezd a staví nás do nevýhodné pozice vůči zahraničním koncernům," míní.

Energetika je jednou z klíčových oblastí, kam by strategické investice měly směřovat, v minulosti byla opomíjená, řekl. Dvě předchozí vlády podle něj lehkovážně rušily jaderné tendry, a proto v dohledné době Česká republika nemůže počítat s energií z nových jaderných bloků, uvedl. "Podle různých odhadů nám už do deseti let může chybět zhruba deset terawatthodin elektřiny," řekl předseda vlády.

Právě výrazné posílení české energetiky je podle Fialy cestou, jak vyrovnat státní dluh. Další je pak dostavba dopravní infrastruktury. "Potenciál Karlovarského nebo třeba Jihočeského kraje by byl daleko vyšší, kdyby byly napojeny na moderní dopravní infrastrukturu. Zásadní je také dopad na cestovní ruch," dodal. Zmínil také důležitost rozvoje elektromobility, klíčovou surovinou je v tomto ohledu podle něj lithium. "V České republice máme evropské ložisko lithia, tři až pět procent dosud objevených celosvětových zásob. Proto pracujeme na tom, abychom co nejdříve spustili těžbu, ideálně v roce 2026," řekl.

K realizaci jednotlivých hospodářských sílů je rovněž nutná kvalitní pracovní síla, proto by se stát měl zaměřit na rozvoj školství, míní Fiala. I když jsme vzdělaná země, co se týče nových trendů, ujíždí nám vlak, uvedl. Má ambici, aby byla Česká republika do deseti let centrem vzdělanosti a nových myšlenek. "Musíme mít školy, které rozvíjejí každý talent," řekl premiér Fiala.