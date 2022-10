Fiala: Dohodu EU o ceně plynu nelze v nejbližší době čekat

Praha - Dohodu Evropské unie o zastropování cen plynu nelze očekávat ani na pátečním neformálním summitu Evropské unie v Praze, ani na řádném říjnovém summitu v Bruselu, protože problém je komplexní. Novinářům to dnes po summitu Evropského politického společenství (EPC) řekl premiér Petr Fiala. Česko je nyní předsednickou zemí EU. Předseda vlády zdůraznil, že nalezení společného evropského řešení považuje za výhodnější než hledání národního řešení v každé unijní zemi. Zásadní je podle něj vyřešit formu podpory pro průmysl a další velké odběratele.

Podle Fialy je třeba při řešení cen plynu zohledňovat i možnost nových dodavatelů, jako jsou Norsko nebo Ázerbájdžán, kteří by nahradili dodávky z Ruska. Fiala proto uvítal možnost jednání s těmito státy na dnešním zasedání EPC v Praze. Nalezení evropské dohody o cenách plynu ale nepovažuje za otázku nejbližších týdnů. "Bude to vyžadovat velký čas," řekl.

Kriticky se Fiala postavil k německému návrhu státní pomoci, který dnes v Praze ostře kritizovali také lídři některých dalších unijních zemí. Berlín chce na zmírnění energetické krize a na pomoc domácnostem a firmám vynaložit až 200 miliard eur (téměř pět bilionů Kč), což by podle kritiků mohlo znevýhodnit ostatní země Evropské unie.

"Za Českou republiku opakovaně říkám, že když to necháme na národních řešeních, budeme mít nevýhodu proti některým zemím jako Německo, a to bychom neměli připustit," řekl. "Každé evropské řešení v cenách energií je výhodnější pro všechny členské státy, než když to budeme dělat každý zvlášť," doplnil šéf české vlády.

Fiala uvedl, že dnes se krátce energetice věnoval i při diskusi s německým kancléřem Olafem Scholzem, nedostali se ale k detailům. Podrobněji by se podle něj měla problematika probírat v pátek na neformálním summitu EU.

Fiala také připomněl, že EU už našla shodu na formě kompenzací vysokých cen elektřiny. Nyní je podle něj zásadní nalézt dohodu o podpoře velkých firem. "Nejtěžší je najít nějaké řešení pro průmysl a velké firmy. To řeší nejen Česká republika, žádnému státu v Evropské unii se to ještě nepovedlo," řekl. Podle něj země narážejí na pravidla veřejné podpory a hospodářské soutěže. Proto by se podle něj měla hledat cesta, jak celkově snížit ceny energií.