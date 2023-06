Fiala: Do května Česko letos dalo Ukrajině 24 tanků či 76 bojových vozidel

Praha - Od ledna do května Česko Ukrajině poskytlo 24 tanků, 76 bojových vozidel pěchoty (BVP) nebo 645 protitankových řízených střel. Na dnešní tiskové konferenci na ministerstvu obrany to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Podle ministryně Jany Černochové (ODS) je v armádních zásobách stále technika, kterou lze napadené zemi poskytnout, náčelník generálního štábu Karel Řehka možnosti pravidelně vyhodnocuje.

Za prvních pět měsíců Česko podle Fialy Ukrajině dále poskytlo 16 speciálních vozidel pro systém protivzdušné obrany, 57.000 nábojů pro kanony a kanonové houfnice a 144 protiletadlových prostředků. Součástí dodávek byly i další vojenský materiál, výstroj, náhradní díly, pohonné hmoty či materiál radiační, chemické a biologické ochrany. Vláda podle premiéra také koordinovala dodávku dalších stovek kusů těžké vojenské techniky formou licencí či spoluprací se zahraničními partnery.

Poznatky z války na Ukrajině armáda zohlední při nákupech a tvorbě obranné strategie, kterou chce resort obrany dokončit do září, řekla Černochová. "Na základě požadavků vojáků jsme měnili například specifikaci na pořízení dronů, protože právě v souvislosti s válkou na Ukrajině armáda zcela logicky některé akvizice přehodnocuje," uvedla.

Loni poskytlo ministerstvo obrany Ukrajině ze svého majetku mimo jiné 38 tanků, 55 BVP, čtyři kusy letecké techniky a 13 samohybných kanónových houfnic. Dále pět průzkumných chemických vozidel, 47 automobilů, 27.518 nábojů pro dělostřelectvo, 12 raketometů, 4900 raket pro raketomety, 8022 pancéřovek, 128 minometů, 17.400 min pro minomety, 291 protiletadlových prostředků, 30.025 pistolí, 11.233 dlouhých ručních střelných zbraní a 4,263.000 nábojů pro ruční střelné zbraně.

Dění v Rusku podle Fialy potvrdilo správnost posilování východního křídla NATO

Víkendové dění v Rusku kolem vzpoury Wagnerovy vojenské společnosti pod vedením Jevgenije Prigožina potvrdilo správnost posilování východního křídla NATO, řekl Fiala na bilanční tiskové konferenci na ministerstvu obrany. Situace v Rusku je podle něj mnohem méně stabilní, než by se mohlo zdát, velmi rychle se může stát nestabilní.

Důvodem posilování východního křídla NATO je hlavně ruská agrese na Ukrajině, řekl Fiala. Víkendová vzpoura wagnerovců, kterou ukončila intervence běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, však ukázala na to, že situace v Rusku je mnohem méně stabilní, než by se zdálo, dodal. "Jsou tam armády soukromého a polosoukromého charakteru, situace se může kdykoliv změnit v nestabilitu, což může být extrémně nebezpečné. Je potřeba to nepodceňovat," řekl.

Prigožin se dožadoval výměny vojenského velení ruské armády, obsadil jihoruský Rostov na Donu a konvoj wagnerovců mířil v sobotu do Moskvy. Vzpouru ukončila v sobotu k večeru dohoda mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a Prigožinem, kterou podle ruských médií zprostředkoval Lukašenko. Putin v pondělí řekl, že členové Wagnerovy skupiny se buď mohou přesunout do Běloruska, nebo vstoupit do ruské armády.

Co se týče zapojení českých vojáků v zahraničí, Česko podle Černochové jedná s dalšími zeměmi z regionu o všech variantách a možnostech. Napoví podle ní nadcházející summit NATO ve Vilniusu. "Resort ministerstva obrany a armády i náčelník generálního štábu počítají s různými variantami, kde by v budoucnu vojáci působili a plnili úkoly," uvedla.

Vojenský materiál dodaný Ukrajině z majetku ministerstva obrany v roce 2023:

Materiál Počet kusů Tanky 24 BVP 76 Vozidla pro systém protivzdušné obrany 16 Náboje pro kanony a kanonové houfnice 57.342 Protitankové řízené střely 645 Protiletadlové prostředky 144

Vojenský materiál dodaný Ukrajině z majetku ministerstva obrany v roce 2022:

Materiál Počet kusů Tanky 38 Bojová vozidla pěchoty 55 Samohybné kanónové houfnice 13 Letecká technika 4 Průzkumná chemická vozidla 5 Automobily 47 Náboje pro dělostřelectvo 27.518 Raketomety 12 Rakety pro raketomety 4900 Pancéřovky 8022 Minomety 128 Miny pro minomety 17.400 Protiletadlové prostředky 291 Krátké ruční střelné zbraně 30.025 Dlouhé ruční střelné zbraně 11.233 Náboje pro ruční střelné zbraně 4,263.000