Fiala: Další konkrétní materiální pomoc Ukrajině nyní není v plánu

Praha - Bezpečnostní rada státu (BRS) na mimořádném jednání hovořila o připravenosti České republiky na různé varianty vývoje na Ukrajině, o humanitární pomoci, ochraně českých občanů nebo případné migrační vlně. Na briefingu to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Další konkrétní krok týkající se materiální pomoci Ukrajině zatím není v plánu, ČR je připravena reagovat na případné požadavky. Česko je podle ministerského předsedy také připraveno na různé počty uprchlíků, kteří by v případě eskalace konfliktu mohli přijít z Ukrajiny.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo to obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že ruská invaze by mohla začít ve středu 16. února. Náměstek ministra zahraničí a vedoucí pracovní skupiny k situaci ve východní Evropě Martin Dvořák (STAN) Deníku N řekl, že spojenci v Evropě informaci dostali od Spojených států.

Fiala připomněl, že česká vláda na konci ledna rozhodla o darování Ukrajině 4006 kusů dělostřelecké munice ráže 152 milimetrů v hodnotě 36,6 milionu korun. "V tuto chvíli žádný další takový konkrétní krok není plánován, ale jsme připraveni reagovat na případné požadavky ukrajinské strany," uvedl premiér.

Česko podle Fialy musí být připraveno na to, že by se mohl konflikt vyhrotit a že by mohl následovat příchod uprchlíků z Ukrajiny. "My jsme připraveni na nejrůznější počty migrantů, kteří by mohli případně přijít z Ukrajiny," řekl. BRS se zabývala bezpečnostními, humanitárními či zdravotními otázkami spojenými s migrační vlnou. Příslušné orgány a resorty jsou připraveny si případně se situací poradit, dodal premiér.

Fiala uvedl, že postoje států Evropské unie jsou v dané věci blízké. "Podpora Ukrajiny jako takové v rusko-ukrajinském konfliktu i připravenost evropských zemí společně reagovat na případnou ruskou agresi je tady jednoznačná," poznamenal. Jestli státy poskytnou ekonomickou nebo vojenskou pomoc, je podle něj na rozhodnutí jednotlivých zemí.

Česko je připraveno na všechny scénáře, které by mohly v souvislosti s napětím na ukrajinsko-ruské hranici nastat, řekl Fiala. Za podstatné považuje to, že ČR spolupracuje intenzivně se spojenci ve výměně informací. "Věříme, že budou probíhat dál diplomatická jednání a že situace bude nakonec vyřešena mírovou cestou," doplnil ministerský předseda.

České zastupitelské úřady v Kyjevě a ve Lvově jsou připraveny nadále fungovat. Rodinní příslušníci pracovníků ambasády v Kyjevě už odcestovali, k opuštění Ukrajiny se rozhodly též čtyři konzulární referentky. Na velvyslanectví zůstane přes 20 pracovníků, na generálním konzulátu ve Lvově, kde stavy redukovány nejsou, zhruba 30, řekl dnes ČTK Dvořák.

Česká diplomacie o víkendu varovala před cestami na Ukrajinu kvůli napjaté situaci na hranicích s Ruskem. Českým občanům, kteří již v zemi jsou, doporučuje, aby zvážili opuštění Ukrajiny. Pokud k tomu budou chtít využít letecké dopravy, měli by tak učinit bezodkladně vzhledem k možnému omezení či pozastavení služeb leteckých společností. Lidé, kteří se rozhodnou na Ukrajině zůstat, by měli podle doporučení Černínského paláce dbát maximální opatrnosti a pro případ nouze mít připravený plán evakuace.