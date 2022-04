Fiala: ČR má štěstí, že nevládnou komunisté a proruští extremisté

Praha - Česko má podle premiéra Petra Fialy (ODS) štěstí, že už se vláda neopírá o komunisty a proruské extremisty. Fiala ve svém dnešním úvodním projevu na volebním kongresu ODS v Praze řekl, že bylo dobrým krokem vytvořit před sněmovními volbami koalici Spolu s lidovci a TOP 09. Fiala také rekapituloval cestu ODS pod svým vedením od roku 2014. Občanští demokraté se podle premiéra za osm let semkli, dokázali si přiznat vlastní chyby a napravit je.

Fiala dnes vystoupil se zprávou předsedy, vize do budoucna chce představit v sobotu v dalším projevu před volbami vedení ODS. Česko podle něj mimo jiné kvůli válce na Ukrajině čelí velmi náročné době. "Sotva jsme se vyrovnali s vlnou omikronu a ve vysokém tempu dokázali připravit a prosadit protiinflační rozpočet, Evropu zasáhla válka," podotkl.

Pokud se ruského agresora nepodaří zastavit včas, brzy s ním budeme mít co dočinění i v naší části Evropy, varoval Fiala. "ČR má veliké štěstí, že se její vláda už tři měsíce neopírá o komunisty a proruské extremisty," uvedl. Válka podle něj staví kabinet před problémy, které žádný v moderní historii ČR dosud neřešil. "Nemůžeme se spolehnout na konstruktivní opozici, ale pouze sami na sebe. Není to jednoduché. Ale jsme připraveni to zvládnout," řekl.

Bývalý kabinet kritizoval za činnost při epidemii covidu-19. "Vyšli jsme z pandemie se stamiliardovými dluhy, z nichž bohužel významná část byla rozházena minulou vládou Andreje Babiše (ANO) na výdaje, které s pandemií vůbec nesouvisely," řekl. Bývalý kabinet znal podle něj při epidemii jen předražené nákupy a lockdowny. "My preferujeme jinou cestu. Motivovat lidi k očkování a naučit se s covidem žít bez větších zásahů do svobod občanů," doplnil.

Ocenil, že se před loňskými volbami do Sněmovny povedlo vytvořit koalici Spolu. "Naším hlavním mottem bylo přinést změnu a ubránit naši zemi a její budoucnost před destrukcí ze strany populistů a extremistů. Bylo to správné rozhodnutí," řekl. Občanští demokraté si podle něj ale musí uvědomovat, že řada lidí nevolila Spolu proto, že koalici miluje, ale jako nejmenší zlo. "To musíme mít na paměti a podle toho se chovat," podotkl. Vítězství demokratických stran bylo těsné, řekl.

Fiala přebíral ODS v lednu 2014 po dosud nejhorším volebním výsledku. "Byla nás jen hrstka těch, kdo věřili a nepochybovali o tom, že se nám podaří vrátit ODS na politické výsluní," uvedl. Pomohlo k tomu podle něj to, že se občanští demokraté semkli, dokázali si přiznat vlastní chyby a napravit je. "Postupně jsme dokázali přesvědčit čím dál více našich spoluobčanů o tom, že má smysl znovu uvěřit ODS," řekl.