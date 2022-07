Fiala: ČR je na zimu připravena, je třeba pokračovat v úsporách energií

Praha - Česká republika je na letošní zimu připravena a není nutné očekávat naplnění nejpesimističtějších scénářů ohledně energetické situace. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Dodal, že vláda zajistila ve spolupráci s ČEZ dodávky zkapalněného plynu od září z Nizozemska, plní zásobníky zemního plynu na rekordní úroveň a jedná s dalšími dodavateli plynu z Ázerbájdžánu nebo Kataru. Zároveň podle premiéra bude brzy hotov zákon, který umožní teplárnám využít další zdroje energie.

"Chtěli bychom občany a firmy požádat, aby v úsporách energií pokračovali. Musíme jednat tak, jako by dodávky plynu již nebyly. Není důvod k panice, musíme být ale obezřetní a připraveni. Jsme na zimní měsíce připraveni. A kdo je připraven není překvapen," uvedl Fiala.

Evropská komise dnes navrhla, aby unijní země kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu v nadcházející topné sezoně omezily spotřebu plynu o 15 procent. Úspory se mají týkat období od konce letošního srpna do konce března příštího roku. Počítat se budou z průměrné spotřeby jednotlivých zemí v tomto období za posledních pět let. Omezit používání plynu by měli podle komise všichni spotřebitelé, od domácností přes úřady či firmy po elektrárny.

Brusel dnes odhadl, že plné odpojení ruského plynu by mohlo snížit hrubý domácí produkt EU o 0,9 až 1,5 procenta. Komise očekává, že Moskva plně neobnoví přerušené dodávky plynovodem Nord Stream 1 a že se evropský blok bude muset před zimní sezonou vyrovnat s omezováním spotřeby.

V této souvislosti dnes vláda projednala návod ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro státní správu, jak snížit spotřebu plynu a elektřiny ve veřejných budovách v souvislosti se současnou energetickou krizí. Další návody resort chystá pro firmy a domácnosti, informoval dnes v tiskové zprávě.

V úterý uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), že plyn z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku prodlouží spotřebu plynu v ČR o jeden a půl až dva měsíce. Zásobníky plynu v ČR jsou nyní plné zhruba ze 77 procent, plyn v nich by pokryl spotřebu zhruba do ledna. S využitím plynu z LNG terminálu by tak ČR vydržela zřejmě až do března. ČR podle Fialy také chystá také přímé propojení plynovodem z Polska.

Jurečka: V ČR začalo pracovat 92.000 uprchlíků, nezaměstnanost i tak klesla Zaměstnání v Česku našlo 92.000 uprchlíků z Ukrajiny. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podotkl, že i přes přijetí nových pracovníků nezaměstnanost v červnu klesla. Už dřív šéf resortu uvedl, že příchozí obsazují hlavně místa, která byla dlouho volná. "I přesto, že na našem pracovním trhu začalo v posledních měsících pracovat 92.000 příchozích z Ukrajiny, tak nezaměstnanost nám stále klesá," řekl Jurečka. Před nedávnem zmínil, že zaměstnaní příchozí už začali přispívat svými odvody do sociálního a zdravotního systému. Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. V červnu dosahovala 3,1 procenta a úřady práce evidovaly 319.400 volných míst. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Ministerstvo vnitra vydalo uprchlíkům dosud přes 396.700 víz k ochraně. Téměř dvě pětiny z nich dostaly děti. Ženy tvoří 72 procent dospělých. Cizinecké policii se nahlásilo 365.600 příchozích. S vízem k ochraně mohou lidé získat práci volně bez překážek, povolení nepotřebují. Zaměstnaných uprchlíků přibývá, za poslední tři týdny je jich podle dostupných údajů téměř o 10.000 víc. Většina nahlášených volných pozic je podle ředitelství úřadu práce pro lidi s nízkou kvalifikací. Experti doporučují, aby se ČR co nejvíce snažila využít vzdělání a dovednosti příchozích. Pro uplatnění na odbornějších postech je však potřeba znalost češtiny. Ministerstvo školství zveřejnilo požadavky na podobu jazykových kurzů. Jazykovou přípravu uhradí úřady práce, využijí k tomu evropské peníze na podporu zaměstnanosti. Na situaci uprchlíků v Česku se zaměřilo ministerstvo práce ve své studii. V červnu zaslalo dotazníky všem žadatelům o humanitární dávku, kteří poskytli e-mailovou adresu. Zpět dostalo téměř 16.000 vyplněných odpovědí, které mohlo využít. Získalo tak informace o 50.236 běžencích. Z nich bylo 29.012 dospělých a 21.224 dětí. Dotazování se uskutečnilo on-line. Autoři podotkli, že se tak nejspíš více zapojili vzdělanější lidé. Podle zjištění mělo 35 procent dotázaných dospělých vysokoškolské vzdělání, 14 procent vyšší odborné, 18 procent maturitu a 21 procent se vyučilo. Zbytek byl bez vzdělání či měl základní školu. "Vysokoškoláci jsou zastoupeni dvojnásobně oproti české populaci.Tato struktura přináší Česku značný rozvojový potenciál," uvedlo ve studii ministerstvo. Víc než polovina lidí v aktivním věku měla podle průzkumu práci. Velká část našla uplatnění ve větších podnicích. Čtyři z pěti pracovníků jsou ale na pozici s nízkou kvalifikací. Jen 16 procent dotázaných nalezlo místo ve svém oboru. Důvodem je právě i jazyková bariéra. Češtinu částečně ovládá necelá třetina příjemců humanitární dávky. Dobře ji umějí dvě procenta. Vláda odmítla novelu, která má omezit reklamu na nikotinové sáčky K novele poslanců ANO, kteří chtějí omezit reklamu a propagaci nikotinových sáčků, dnes vláda podle výsledků zasedání zaujala negativní stanovisko. K zákazu prodeje takových produktů lidem pod 18 let věku, který také navrhli poslanci ANO, zaujal minulý týden kabinet Petra Fialy (ODS) neutrální postoj. Propagaci nikotinových sáčků chtějí poslanci ANO omezit skrze novelu zákonů o regulaci reklamy a o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Cílem návrhu je zajistit účinnou ochranu především dětí a mladistvých prostřednictvím snižování atraktivnosti produktu, který může vyvolat závislost na nikotinu. Podobná regulace se už vztahuje na elektronické cigarety. Novelu podle předkládací zprávy podpořila ministerstva školství a financí, ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí zaujala neutrální postoj. Proti novele se postavila ministerstva kultury a zdravotnictví, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy nebo úřad vlády, stejně jako národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, podle něhož "zdravotní riziko bezdýmných tabákových výrobků, elektronických cigaret a zejména nikotinových sáčků je minimální". Novela podle ministerstva zdravotnictví postrádá konkrétní sankční ustanovení v podobě pokuty, čímž omezení reklamy činí nevynutitelným. Na prodej nikotinových sáčků se v současnosti nevztahují na rozdíl od prodeje například tabákových výrobků a elektronických cigaret žádná pravidla. Podle vládního stanoviska je vhodnější problematiku řešit uceleněji vládní novelou namísto jednotlivých poslaneckých předloh. Vláda minulý týden na doporučení ministerstev odmítla další z poslaneckých novel, kterou Jaroslav Bašta (SPD) a Věra Adámková (ANO) chtějí zakázat lidem používat nikotinové sáčky například ve volně přístupných vnitřních veřejných prostorech, na nástupištích a v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve školách, na dětských hřištích a v kinech, divadlech ve výstavních a koncertních síních a ve sportovních halách.