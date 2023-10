Fiala: ČR chce mít v Rusku diplomatické zastoupení odpovídající jejím zájmům

Praha - Česko chce mít v Rusku diplomatické zastoupení, které nejlépe odpovídá českým zájmům, tedy obdobně, jak ho mají nastavené spojenci. Na dotaz ČTK ohledně možného vyslání nového velvyslance do Moskvy to dnes uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) minulý týden řekl, že pro prosazování zájmů ČR v Rusku je důležité mít diplomatickou přítomnost v Moskvě i na úrovni velvyslance. Prezident Petr Pavel tehdy v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že si v tuto chvíli nedokáže obnovení postu velvyslance představit.

Velvyslancem v Rusku je oficiálně Vítězslav Pivoňka, který ale už několik měsíců pobývá v Česku. Diplomat Jiří Čistecký v Moskvě působí jako zástupce velvyslance.

"Chceme mít v Rusku zastoupení, které nejlépe odpovídá českým zájmům, tedy obdobně, jak ho mají nastavené naši spojenci, se kterými postup koordinujeme," uvedl dnes Fiala ve vyjádření, které ČTK poskytl mluvčí vlády Václav Smolka.

"Mě nijak netěší, v jakém vztahu jsou česko-ruské vztahy. Pravidelně a velice tvrdě odsuzujeme ruskou agresi proti Ukrajině, nicméně všechny ostatní klíčové země našeho bloku mají velvyslanecké zastoupení v Moskvě," uvedl minulý týden na dotaz ČTK před odletem na návštěvu Rumunska Lipavský.

"Jsou pro to právě důvody prosazování zájmů, místní informace, ale koneckonců také čas od času si s Ruskem vyměňujeme někdy technické, někdy i zásadní informace. Je dobré mít zastoupení na úrovni velvyslance," poznamenal šéf diplomacie. Upozorňuje také na to, že například Francie, Británie nebo USA velvyslance v Rusku mají.

Pavel Lidovým novinám při zpáteční cestě z návštěvy Spojených států řekl, že vidí spíše negativa než pozitiva obnovení postu velvyslance v Rusku. Česko by podle něj i dost popřelo to, co dělá ve prospěch Ukrajiny, kdyby ruského prezidenta Vladimira Putina požádalo o obnovení normálních diplomatických vztahů.

Pivoňka je velvyslancem v Rusku od roku 2018, předtím čtyři roky stejný post zastával v Ázerbájdžánu. V letech 2006 až 2011 působil jako zástupce velvyslance v Kyjevě, zhruba rok také jako chargé d'affaires.