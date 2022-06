Fiala: ČR chce mít pod kontrolou klíčové tuzemské elektrárny

Praha - Česká vláda chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolou celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. V televizním projevu k občanům to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Do pěti let chce země dosáhnout energetické suverenity. Prioritou bude jádro, podporu bude mít i fotovoltaika a tepelná čerpadla. Během přechodu k energetické suverenitě bude Česko podle Fialy čelit vysokým cenám a nejistotě dodávek z východu. Slíbil, že vláda domácnostem a firmám se zvládnutím drahých energií pomůže.

ČR se podle Fialy musí rychle vypořádat s hrozbou energetické závislosti na Rusku. Kromě plnění zásobníků na zemní plyn chce také navýšit kapacitu plynovodů a ropovodů ze zemí Evropské unie či získat další kapacitu v terminálech pro LNG plyn na moři.

"Musíme podporovat výstavbu bezemisních zdrojů energie. Naším pilířem bude jádro, ale masivně podpoříme i výstavbu fotovoltaických elektráren a budeme podporovat i využívání tepelných čerpadel," uvedl premiér. Chce také zvýšit objem domácího bioplynu. Slíbil podporu investic do energetických inovací a úspor.

"Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny," uvedl ministerský předseda.

ČR by měla být v budoucnu schopná vyrobit si sama maximum energie a vyrobit ji za přijatelné ceny, řekl Fiala. V případě dovozu plynu a ropy by měla mít možnost se sama suverénně rozhodnout, od koho a za kolik suroviny nakoupí.