Fiala: Chystáme národní řešení cen energií

Hořice (Jičínsko) - Česká republika bude mít podle premiéra Petra Fialy (ODS) přichystané národní řešení vysokých cen energií, které doplní, nebo nahradí evropské řešení. Záležet podle něj bude na tom, k jaké dohodě se dospěje na evropské úrovni. Fiala to dnes řekl ČTK v Hořicích na Jičínsku, kde vedl kampaň před obecními volbami.

V pátek se koná mimořádná evropská rada pro energetiku, kterou do Bruselu svolala Česká republika jako předsednická země EU. "V pátek uvidíme, k čemu se nám podaří dospět na evropské úrovni. Následovat bude potom představení národního řešení, které bude to evropské doplňovat nebo nahrazovat," uvedl premiér.

O situaci Fiala komunikuje s premiéry dalších zemí. "Zjišťuji stále větší podporu pro dosažení evropského řešení, která tady ještě před měsícem nebyla. Situace v Evropě se výrazně posunuje i díky našim aktivitám," řekl s tím, že podle dohody na evropské úrovni zvolí Česko variantu národního řešení. "Cíl je jednoznačný, aby občané i firmy měli dostatek energie za přijatelné ceny," řekl Fiala.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes uvedl, že evropská rada bude řešit dva návrhy. Jeden počítá s oddělením ceny plynu od ceny závěrné elektrárny, která určuje ceny elektřiny. Druhý návrh chce stanovit maximální ceny všech jiných výrob elektřiny kromě plynové. ČR zároveň podle Síkely pokračuje v jednáních o řešení energetické krize na národní úrovni.

Fiala řekl, že při Úřadu vlády vytvořil koordinační skupinu, která se zabývá návrhy na řešení vysokých cen energií. Server lidovky.cz s odkazem na mluvčího vlády uvedl, že v týmu jsou poradenské společnosti Ernst & Young, KPMG a McKinsey a také dodavatelé a výrobci energií. Za zpracování analýzy, která má být hotová do 10. září, zaplatí úřad vlády firmě Ernst & Young 301.895 korun včetně daně, uvedl server.

"Potřebujeme samozřejmě mít co největší jistotu o tom, že opatření, které uděláme, budou mít ten správný dopad. Proto jsme požádali i renomované zahraniční společnosti, aby nám připravily analýzu, která ukáže, zda ta připravovaná opatření skutečně budou plnit ty cíle, které si od nich slibujeme. S podrobnostmi veřejnost seznámíme," řekl Fiala.

Odmítl kritiku opozice, že by vláda s řešením přicházela pozdě. Kritika podle něj vychází z neznalosti věci. "Celá Evropa začala čelit v posledních 14 dnech katastrofálním cenám energií, které se úplně vymakají zdravému rozumu i očekávání analytiků," řekl. Vláda podle něj nezaspala v práci na řešeních, která by přinesla rozumné ceny energií a plynu. "Ale my se teď vyrovnáváme s raketovým nárůstem (cen), vyrovnáváme se selháním trhu. Tady musíme jednat v řádu dní a my také v řádu dní jednáme," řekl.

Bývalý ministr hospodářství Karel Havlíček (ANO) na twitteru označil kroky vlády v řešení cen energií za "kolumbijskou telenovelu, vládní parodii, hospodářské Waterloo a energetickou frašku". "Ministr průmyslu se na řešení cen energií formou zastropování vykašlal, do konce srpna to neřešil a nyní se narychlo lepí, jak z toho ven," uvedl Havlíček.