Fiala chce stabilitu cen, další politici upozorňují na Michlovu vazbu na Babiše

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) by si v zájmu českých občanů přál, aby dnešní jmenování Aleše Michla guvernérem České národní banky neznamenalo změnu cíle banky v podobě cenové stability. Sdělil to ČTK. Předseda vlády věří, že centrální banka podnikne všechny kroky k tomu, aby inflace v Česku začala postupně klesat. Další politici vládních stran upozorňují na Michlovu vazbu na bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), kterému dělal poradce, nebo možný střet zájmů.

Fiala ČTK sdělil, že by si v zájmu českých občanů přál, aby Michlovo jmenování neznamenalo změnu cíle ČNB v podobě cenové stability. "Věřím, že centrální banka podnikne všechny kroky k tomu, aby inflace v ČR začala postupně klesat," doplnil.

Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ČTK napsala, že Michl jako bývalý Babišův poradce z doby jeho působení na ministerstvu financí i v čele vlády nesmí mít za úkol zlevňování půjček Agrofertu, ale blaho země. Koncern Agrofert patří do Babišových svěřenských fondů. "Zásadní bude to, jaké další členy bankovní rady prezident do konce svého funkčního období ještě bude jmenovat, protože se rozhoduje ve sboru a pan Michl, ač guvernér, je jen jedním z nich," dodala.

Na konci června končí kromě nynějšího guvernéra Jiřího Rusnoka mandát viceguvernérovi Tomáši Nidetzkému a členovi bankovní rady Vojtěchu Bendovi. Zeman může Nidetzkému a Bendovi jejich mandát prodloužit, ale jmenovat místo nich i úplně nové členy rady.

Z pohledu Pirátů je Michl nešťastnou volbou, sdělil ČTK šéf strany a vicepremiér Ivan Bartoš. "Pochybnosti budí jeho blízký vztah s Andrejem Babišem, riziko střetu zájmů v souvislosti s vlastním podnikáním a velká míra nejistoty, kterou jeho nominace přináší," uvedl Bartoš. Michl kvůli členství v bankovní radě ČNB vložil svůj podíl v investičním fondu do svěřenského fondu. Odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

Místopředseda občanských demokratů a europoslanec Alexandr Vondra označil výběr Michla za nejhorší krok prezidenta Miloše Zemana za poslední rok. "Úder vládě, nahrávka Babišovi a hlavně jmenování někoho, kdo uvažuje jen transakčně, často v rozporu s dlouholetou tradicí a také ústavní povinností ČNB držet stabilitu měny," uvedl Vondra na twitteru. Předseda sněmovního hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) sdělil ČTK, že v tuto chvíli nehodlá rozhodnutí prezidenta Zemana hodnotit.

Místopředseda sněmovního hospodářského výboru za opoziční ANO Martin Kolovratník uvedl, že s Michlovým ekonomickým pohledem souhlasí. "Podle jeho dosavadních postojů lze očekávat, že ČNB už nebude zvyšovat úrokové sazby. To je dobře, dosavadní zvyšování bylo chybou," sdělil ČTK Kolovratník. Poukázal rovněž na Michlovu odbornost i na "jasný a svižný" způsob komunikace. "Do teď se mi nelíbilo, že ČNB většinou mlčí a své kroky nevysvětluje. Tohle by se teď mohlo změnit," dodal Kolovratník.

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru za opoziční SPD Jan Hrnčíř připomněl, že Michl je zastáncem mírnějšího růstu základní úrokové sazby při boji s inflací. "Ovšem bankovní rada rozhoduje kolektivně. Bude tedy záležet na tom, jestli se obmění další členové rady, kterým letos končí mandát," sdělil ČTK Hrnčíř na dotaz, zda očekává změny v měnové politice centrální banky.