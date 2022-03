Fiala chce prodloužit nouzový stav o víc než 30 dnů, uvedla ČT

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) chce prodloužit nouzový stav o více než 30 dnů. Řekl to České televizi. Podle jejích informací by to mohlo být o 90 dnů. O prodloužení nouzového stavu kvůli přílivu uprchlíků z Ukrajiny napadené Ruskem bude dnes jednat vláda. Bude k němu potřebovat souhlas Sněmovny.

Kabinet zatím nouzový stav vyhlásil na 30 dnů 4. března. Za více než tři týdny od počátku ruské invaze na Ukrajinu počet uprchlíků v Česku dosáhl podle úterního výroku premiéra 300.000. Polovinu příchozích tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

Opoziční hnutí ANO prodloužení nouzového stavu blokovat ve Sněmovně nechce, SPD návrh naopak nepodpoří.