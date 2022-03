Fiala: Česko nápor uprchlíků zatím zvládá, ale musí řešit, co dál

Praha - Česká republika zatím zvládá příchod ukrajinských uprchlíků utíkajících před válkou, systém funguje a je dobře nastaven, prohlásil dnes premiér Petr Fiala (ODS). Zatím přišlo do země víc než 100.000 Ukrajinců a je třeba se připravit na to, že jich bude kvůli pokračujícím ruským útokům dál přibývat. Fiala to dnes řekl novinářům před odletem do Londýna na jednání lídrů zemí visegrádské čtyřky s britským premiérem Borisem Johnsonem.

Za důležité považuje na schůzce mluvit o společném postupu Česka, Slovenska, Polska a Maďarska při řešení uprchlické krize i dalších dopadů konfliktu, jako jsou rostoucí ceny energií a pohonných hmot či bezpečnostní výzvy po ruském útoku na sousední zemi.

I přes zdrženlivý postoj Maďarska podle Fialy existuje v klíčových věcech mezi státy V4 shoda, především to je podpora sankcí vůči Moskvě či jasná podpora Ukrajině. Rozdíly jsou v tom, že Česko stejně jako Polsko podporovalo co nejtvrdší postoj k Rusku a Ukrajině pomáhají nejen humanitární pomocí, ale i dodávkami zbraní a vojenského materiálu, což Budapešť odmítá. "Je tu jedno téma, a to je pro všechny ty země důležité, a to jak si poradit s uprchlickou krizi a jak postupovat dál, a to i společně a v rámci Evropské unie," uvedl. Fiala chce v Londýně také potvrdit výborné politické i obchodní vztahy s Británií, které pokračují i po odchodu ostrovního království z Evropské unie.

Fiala soudí, že Česko zatím zvládá nápor uprchlíků velmi dobře a dokáže se vyrovnat s problémy, jakými bylo po víkendu například přetížení a dočasné uzavření pražského centra. Úřady se teď snaží směrovat ukrajinské žadatele o registraci do jiných, méně vytížených měst. Premiér poděkoval všem, kteří se na práci krajských center podílejí, mimo jiné členům integrovaného záchranného systému, pracovníkům azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, úřadů práce a dalším. Česko podle něj ale musí řešit, jak bude postupovat dál, protože další uprchlíci přicházejí a budou přicházet. "Jsme připraveni těmto lidem pomoci, zatím jsme schopni to zvládnout," uvedl.

Prudký nárůst cen pohonných hmot v důsledku ruské invaze podle Fialy vláda bude řešit, ale rozumně a uvážlivě. Varoval před nápady například na zastropování cen paliv, stát ale nebude jen přihlížet. "My ale musíme nejen rychle něco udělat s tou cenou, ale také zvážit dopady našich rozhodnutí. Abychom za tři dny zase nečelili nějakému jinému problému," uvedl. Při některých opatřeních se podle něj například může stát, že poté pohonné hmoty nejsou. "Ministři v těchto hodinách jednají, které opatření je správné a bude účinné v podmínkách České republiky," dodal premiér. Jasno by mělo být ve středu.

V Londýně dnes budou nejprve jednat samostatně premiéři zemí V4, poté je čeká jednání společně s Johnsonem. Tématem bude zejména bezpečnost Evropy v souvislosti s válkou na Ukrajině a energetická a kybernetická bezpečnost. Po obědě Fiala položí věnec u památníku bitvy o Británii a následně bude jednat se svým britským protějškem, s nímž se sejdou samostatně i premiéři tří dalších zemí V4.