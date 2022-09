Fiala: České předsednictví bude s EK spolupracovat na snížení cen energií

Praha - České předsednictví bude spolupracovat s Evropskou komisí (EK) na snížení cen energií, včetně revize trhu s elektřinou. V návaznosti na dnešní projev šéfky EK Ursuly von der Leyenové v Evropském parlamentu to na twitteru uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Podporuje i pokračování všeobecné pomoci Ukrajině. Poslanci projev šéfky Evropské komise považují za očekávatelný i motivační.

Asi hlavním sdělením von der Leyenové bylo to, že komise navrhuje omezit příjmy výrobců elektřiny vyráběné z neplynových zdrojů, kteří mají nebývalé zisky v souvislosti s rekordním růstem cen. Krizové opatření podle předsedkyně přinese členským zemím EU 140 miliard eur (přes 3,43 bilionu korun), které mohou využít na podporu spotřebitelů ohrožených drahými energiemi. Unijní exekutiva také chce, aby členské země omezily spotřebu elektřiny.

EU bude také podle šéfky EK mimo jiné dál solidárně pomáhat Ukrajině a nepoleví v sankcích vůči Rusku. "Plně podporujeme pokračování všeobecné pomoci Ukrajině, kterou ve svém projevu přislíbila Ursula von der Leyenová. Vítám také, že potvrdila evropskou perspektivu západního Balkánu," poznamenal Fiala.

Šéfka EK mimo jiné uvedla, že komise představí nová pravidla pro boj s korupcí. "Chceme-li působit důvěryhodně, když žádáme kandidátské země, aby posílily své demokracie, musíme vymýtit korupci také u nás doma," poznamenala von der Leyenová.

Poslanci projev šéfky EK považují za očekávatelný i motivační

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová mohla v dnešním projevu v Evropském parlamentu klást větší důraz na to, že je potřeba šetřit, a na každého apelovat. Myslí si to místopředseda sněmovního evropského výboru Ondřej Kolář (TOP 09). Místopředseda evropského i zahraničního výboru Jaroslav Bžoch (ANO) projev popsal jako motivační. Politici to sdělili ČTK.

Co do obsahu byl podle Koláře projev očekávatelný. "Možná mohla paní předsedkyně klást větší důraz na to, že je potřeba šetřit a apelovat na každého. Inspiraci lze hledat například u Jimmyho Cartera v jeho projevech z konce 70. let, kterými reagoval na energetické šoky, které zasáhly nejen USA," míní. Vyzvat členské státy k úsporám elektřiny je podle něj dobré, nicméně samozřejmé.

"Jsem rád, že Evropská komise přichází s návrhy po pouhých pěti dnech po mimořádném jednání ministrů energetiky. Navrhované krizové opatření přinese členským zemím přes 3,43 bilionu korun a částka, kterou Česko z tohoto balíku získá, doplní národní plán proti drahým energiím, který v pondělí představila vláda," poznamenal šéf zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09).

"Více než o stavu unie byl projev motivační a předsedkyně mluvila hlavně o jednotě a solidaritě, což je naprosto v pořádku. Ohledně návrhů, které představila, je předčasné hodnotit, protože není zatím znám klíč přerozdělení těchto financí a celý mechanismus," uvedl Bžoch.

Šéfka EK také zmínila, že EU musí usilovat o změnu paradigmatu za současné energetické krize. Vyzdvihovala potenciál vodíku. Ten je podle Koláře užitečný při řešení mobility či náhrady fosilních paliv, sám ale vidí budoucnost také ve výzkumu termojaderné fúze. Energetická krize vyvolaná ruskou invazí na Ukrajinu podle Ženíška odkryla závislost na ruském plynu, proto uvítal zmínky o alternativních zdrojích energie v projevu.

EU bude podle šéfky EK dál solidárně pomáhat Ukrajině a nepoleví v sankcích vůči Rusku. Ženíšek je rád za ujištění, že EU se na Ukrajinu nevykašle a bude se aktivně podílet na obnově země. "Ruskému agresorovi nesmíme prostě ustoupit v žádné rovině a čím bude EU jednotnější, tím větší má šanci se Evropa od Ruska hospodářsky a energeticky odpoutat a vybudovat nezávislou strukturu, která bude odolnější vůči vnějším vlivům," napsal.

Podle Koláře musí podpora Ukrajiny pokračovat a být maximální možná. Ocenil také, že se von der Leyenová dotkla podpory malých a středních podniků a návrhu jednotného souboru daňových pravidel pro podnikání v EU. "Snižování byrokracie by mělo být jedním z dlouhodobých cílů unie, stejně jako zjednodušení přístupu na pracovní trh," dodal.