Fiala: Čas pro jednání s VW o gigafactory u Plzně se blíží ke konci

Praha/Berlín - Čas, po který může Česko jednat s automobilkou Volkswagen o umístění továrny na baterie pro elektromobily, takzvané gigafactory, na Plzeňsku, se blíží ke konci. Na dotaz ČTK to dnes po jednání vlády řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj je třeba, aby jednání v dohledné době dospěla k výsledku.V případě oddalování rozhodnutí by se Česko mělo soustředit na další strategické projekty.

Volkswagen vybírá z několika evropských zemí lokalitu pro umístění gigafactory, s Českem jedná o areálu armádního letiště v Líních u Plzně. Fiala řekl, že příprava oblasti pro případné umístění továrny přináší české vládě politické i ekonomické náklady. "Musí to vést k nějakému výsledku v dohledném čase. I mně se zdá, že čas, po který můžeme mít připravenu tuto lokalitu, můžeme dál jednat, se pomalu blíží ke konci," řekl premiér.

Podle něj nazrává čas k tomu, aby česká strana věděla, zda vývoj směřuje k úspěchu projektu. Česko bude s německou automobilkou dál jednat, ale pokud se bude rozhodnutí dál oddalovat, bude se vláda muset soustředit na jiné rozjednané strategické projekty, podotkl premiér.

Německá média dnes citovala českého ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN), že Česko nemůže čekat věčně a potřebuje rozhodnutí do konce roku. "Nemůžeme čekat věčně, musíme se rozhodnout ještě letos," řekl Síkela v rozhovoru pro čtvrteční vydání listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Thomas Schmall z představenstva Volkswagenu ale podle DPA uvedl, že na rozhodnutí není žádný spěch. V nejzazším případě podle něj může koncern rozhodnout v roce 2025. FAZ nicméně poznamenal, že věci se možná daly do pohybu, protože tento měsíc chce do Prahy přijet generální ředitel koncernu Volkswagen Oliver Blume, který bude jednat s Fialou a Síkelou.

Síkela považuje za správné učinit rozhodnutí co nejrychleji. "Učinil jsem opravdu všechno a za velkou politickou cenu, aby se investice uskutečnila," řekl Síkela v rozhovoru s FAZ s tím, že přesvědčil i většinu místních skeptických obyvatel. Pokud by se rozhodnutí odložilo, vláda by na to podle Síkely zareagovala. "Další investoři ukazují větší zájem," řekl český ministr bez upřesnění. FAZ poznamenal, že v Česku se spekuluje o jihokorejském výrobci baterií LG.

Pokud by Volkswagen z investice v Česku vycouval, tak by se podle FAZ Češi i vzhledem k americkým dotacím příliš nedivili, ale byli by zklamaní. Volkswagen se totiž soustředí i na podobný projekt v USA, kde by mohl využít dotace Washingtonu. Česko si ale chce automobilový průmysl udržet. "Úspěšná budoucnost českého hospodářství je velmi silně spojena s přechodem výroby od klasických automobilů k elektromobilům," řekl Síkela. K tomu jsou potřebné vedle baterií také čipy. A o továrně na čipy vyjednává Síkela s americkým investorem.

VW vybírá mezi Polskem, Maďarskem a Líněmi, kde by továrna zaměstnala do 4000 lidí. Její stavbu odmítají místní aerokluby a piloti využívající záložní armádní plochu, v některých okolních obcích se podepisuje petice proti stavbě. Stát investici podporuje, chce v místě postavit strategický podnikatelský park (SPP). Vláda loni v červenci stanovila klíčové stavby v lokalitě a je připravena dát na ně devět miliard korun.

CzechInvest: Geologické podloží lokality letiště Líně je vhodné pro gigafactory

Lokalita letiště Líně u Plzně je podle odborníků, kteří zpracovávali geologický posudek pro státní agenturu CzechInvest, vhodná pro vybudování strategického podnikatelského parku (SPP). ČTK to dnes řekl mluvčí státní agentury David Hořínek. V SPP zvažuje koncern Volkswagen (VW) výstavbu továrny na baterie do elektroautomobilů, tzv. gigafactory, za 120 miliard Kč.

"Dopady historické těžby uhlí na Plzeňsku na posuzovanou lokalitu Líně jsou zcela nulové. V místě připravovaného průmyslového parku se historicky netěžil ani kaolin. Z geologické stavby lokality je zřejmé, že v prostoru letištní plochy a zamýšleného podnikatelského parku se zdroje kaolinu vůbec nenacházejí," řekl Michal Kofroň, geolog a jednatel firmy G-Consult, jež zpracovala geologickou studii pro CzechInvest, který je vládou pověřený přípravou SPP. Dobrý stav lokality podle Kofroně potvrzují i letecké snímky z let 1938 až 1995, které ukazují, že bývalý závod Moguntia netěžil v oblasti vymezené pro SPP, ale v jejím sousedství.

"Posouzení leteckých snímků, které jsme pro geologickou studii měli plně k dispozici, jasně ukázalo, že celá plocha dnešního letiště je pokrytá drobnými pásky obdělávaných políček a proužky polních cest občas lemovaných stromky. Žádné stopy po těžbě tam nejsou, pozůstatky bývalé těžby kaolinu jsou nicméně patrné asi 400 metrů severozápadně od hranic plánované zóny," řekl Kofroň. Geologický posudek podle Hořínka upřesnil závěry báňského posudku a podpořil výklad, že zájmové území není těžbou dotčeno.

Česká televize koncem září citovala soudního znalce, geologa a experta na poddolování Jiřího Růžičku, který tvrdí, že oblast je ohrožená lokálními propady po dřívější těžbě kaolinu. Podle posudku jsou tam dutiny, které mohou ohrožovat stabilitu povrchu. Neznamená to ale, že by v místě nemohla továrna stát, ale podle posudku by se měly provést další průzkumy.

CzechInvest pokračuje v přípravách SPP pro umístění továrny typu gigafactory. "Všechny dosud zpracované posudky ukazují na vhodnost lokality pro tento záměr. Do konce roku budeme mít k dispozici dopadovou studii, která nám podrobněji ukáže vliv parku na okolí a jaká opatření budou potřeba pro zajištění funkčnosti areálu i zmírnění negativních dopadů," řekl koordinátor projektu David Petr z CzechInvestu.

Záměr vybudovat SPP pro umístění gigafactory na výroby bateriových článků pro elektromobily schválila česká vláda loni. Přípravou areálu o velikosti 200 hektarů pro investora byl pověřen CzechInvest. "Záměr má významně pomoci české ekonomice, v níž automobilový průmysl hraje zásadní roli, vytváří totiž deset procent HDP. Díky gigafactory na výrobu bateriových článků pro elektromobily by Česko získalo v rámci regionu střední a východní Evropy zásadní konkurenční výhodu," dodal Hořínek.