Fiala by si přál summit se Zelenským o obnově Ukrajiny, záležet bude na situaci

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) by si přál, aby se podzimní neformální summit Evropské rady v Praze týkal poválečné obnovy Ukrajiny a mohl se ho osobně zúčastnit ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bude to však záležet na situaci, řekl Fiala na dnešní tiskové konferenci s předsedkyní Evropského parlamentu (EP) Robertou Metsolaovou. Šéfka EP uvedla, že parlament jednotně podporuje udělení statusu kandidáta vstupu do EU Ukrajině. Stejný postoj má Česko.

"Přáli bychom si, aby summit, který připravujeme na podzim, se týkal poválečné obnovy Ukrajiny a aby se mohl prezident Zelenskyj účastnit osobně poté, co válka na Ukrajině skončí. Ale nevíme, jestli taková situace nastane," řekl Fiala. "Podle toho, jak bude vypadat situace na Ukrajině, budeme přizpůsobovat neformální summit," dodal. Zmínil také, že to nezáleží pouze na předsednické zemi, ale též na předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi.

Současná bezpečnostní a geopolitická situace po napadení Ukrajiny Ruskem bude mít podle Metsolaové velký dopad na práci českého předsednictví, včetně vojenské a finanční podpory. "Příští týden na Evropské radě znovu jednoznačně přednesu jménem bezprecedentní jednoty Evropského parlamentu to, že podporujeme, aby Ukrajině byl udělen status kandidátské země," řekla. Na českém předsednictví podle ní bude zajistit plán obnovy.

Ukrajina podala žádost o přijetí do EU v březnu krátce poté, co na ni 24. února zaútočila ruská vojska. Státy EU pověřily Evropskou komisi, aby se ukrajinskou žádostí zabývala a vydala doporučení. Rozhodnutí o tom, zda Ukrajině bude udělen status kandidátské země, je na členských státech EU a musí být přijato jednomyslně. Žádostí by se měl zabývat summit 23. a 24. června.

Fiala s Metsolaovou se shodli na důležitosti dnešní cesty německého kancléře Olafa Scholze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a italského premiéra Maria Draghiho na Ukrajinu. V Kyjevě se k nim také připojil rumunský prezident Klaus Iohannis.

"Dnešní návštěva je nejen symbolická, ale politicky zásadní pro to, o čem budeme rozhodovat příští týden," poznamenala Metsolaová. Ukrajina podle ní dělá vše pro to, aby se stala členem EU.

"Zklamali bychom Ukrajinu, ale i nás samotné jako evropský projekt, pokud bychom příští týden zavřeli dveře ukrajinským lidem, kteří nasazují vlastní životy a bojují proti této brutální agresi. Kdybychom jim neumožnili vydat se cestou sdílení společných hodnot, práv, svobody a demokracie," dodala.

Návštěvou podle Fialy dávají představitelé velkých a silných zemí najevo svůj zájem a podporu Ukrajině. Premiér, který Ukrajinu v březnu navštívil společně s lídry polské a slovinské vlády, považuje za důležité mít možnost se Zelenským a dalšími ukrajinskými politiky hovořit osobně. Každá návštěva je podle něj mimořádně důležitým signálem naděje a povzbuzení pro Ukrajince.