Fiala by měl být jmenován v neděli premiérem, přestože má Zeman covid

Praha - Prezident Miloš Zeman by měl v neděli jmenovat předsedu ODS Petra Fialu premiérem, přestože je prezident nakažený koronavirem. Pražský hrad ceremoniál nadále připravuje, jeho podobu chce ředitel prezidentské kanceláře Vratislav Mynář zkonzultovat se Zemanem po jeho sobotním návratu z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) na zámek v Lánech. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že každý nakažený koronavirem musí zůstat 14 dnů v izolaci.

Prezident byl do ÚVN převezen ve čtvrtek poté, co se u něj nákaza prokázala. Zeman podle nemocnice nemá příznaky onemocnění covid-19, dostal monoklonální protilátky, které nakažené chrání před těžkým průběhem nemoci. Z nemocnice do Lán by měl být prezident převezen v sobotu v 16:00, uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Zeman měl původně Fialu jmenovat předsedou vlády dnes v poledne, z ÚVN byl propuštěn po víc než 40 dnech ve čtvrtek ráno. Dnešní program ale kvůli obnovené hospitalizaci zrušil.

Mynář dnes se Svrčinovou hovořil, řekl ČTK. Sdělila mu, že nakažený musí zůstat 14 dnů v izolaci, výjimku podle ní nemůže dostat ani prezident, považovala by ji za špatný signál veřejnosti. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nemůže být Fiala jmenován v osobním kontaktu se Zemanem. "Stanovisko ministerstva ani nemůže být jiné. Metodika platí a my nemůžeme říct, že jen pro někoho a pro někoho ne," řekl novinářům. Doplnil, že za úmyslné porušení izolace obecně hrozí i trestněprávní odpovědnost.

Pražský hrad dnes oznámil, že jmenování Fialy premiérem se uskuteční v neděli v 11:00 na zámku v Lánech za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření. Fiala novinářům na tiskové konferenci řekl, že neví, jak konkrétně bude ceremoniál vypadat. Má se to upřesnit během dneška a soboty, po konzultaci Hradu se Svrčinovou, dodal.

Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN je připravena převzít vládu k 16. prosinci, řekl také Fiala. Jakýkoli posun za polovinu prosince by byl podle něj nedobrou zprávou. Zeman dosud plánoval se po jmenování Fialy premiérem postupně během dvou týdnů setkat se všemi kandidáty na ministry.

Mynář uvedl, že ihned po zjištění možné nákazy u jednoho pracovníka v Lánech bylo otestováno 24 zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, všichni s negativním výsledkem. Dnes byli na PCR testech, jejich výsledky ještě nejsou k dispozici, dodal.

Zeman je podle ÚVN očkovaný i třetí posilující dávkou vakcíny proti covidu-19. Z dat ministerstva zdravotnictví vyplývá, že po třetí dávce vakcíny se v ČR nakazilo 672 lidí, polovina z nich ve věku nad 65 let. Do nemocnic se dostalo 87 z nich, 17 potřebovalo intenzivní péči. Přeočkování už podstoupilo téměř 737.000 lidí. Podle České vakcinologické společnosti stoupá po posilovací dávce ochrana znovu až na 90 procent.