Fiala bude v Praze se Scholzem řešit energie či kapacity v LNG terminálech

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) bude v pondělí s německým kancléřem Olafem Scholzem řešit nejen ceny energií, ale také vojenskou spolupráci či možnost získat kapacity v německých terminálech na zkapalněný zemní plyn (LNG). Fiala to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.

"Budu s kancléřem Scholzem mluvit samozřejmě o cenách energií a o tom, zda jsme schopni se domluvit na nějakém evropském řešení a jak by takové řešení mohlo vypadat. Bez Německa se k žádnému řešení nedostaneme, Německo je klíčovou zemí z tohoto hlediska," řekl Fiala.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes uvedl, že zvažuje svolání mimořádné evropské rady pro energetiku. Tématem budou vysoké ceny energií. Podle Síkely jde o celoevropský problém, mělo by se tak najít celoevropské řešení. Poznamenal, že jedním z možných řešení by bylo i stanovení maximální výše ceny energií.

Předseda české vlády navštívil Scholze v Berlíně v květnu, jejich rozhovoru dominovala mezinárodní situace po ruské agresi proti Ukrajině. Scholz tehdy oznámil, že Německo pomůže Česku nahradit zbrojní techniku, kterou Praha poskytne Ukrajině čelící ruské invazi. Konkrétně česká armáda získá od Německa darem 15 tanků Leopard 2A4, dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ chce Česko koupit.

Česko se také s Německem domlouvá na možnosti získat kapacity v LNG terminálech, které Německo bude budovat v příštích měsících a letech. "Je to pro nás velice důležité, protože z Německa jsme schopni zkapalněný plyn dostat plynovody poměrně snadno do České republiky," podotkl Fiala.

Do Prahy se Scholz vydá rok poté, co Česko na tři dny navštívil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Tehdy se na cestu vydal vlakem, aby ukázal blízkost obou metropolí. Scholz do Prahy za týden poletí.