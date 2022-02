Fiala bude na summitu EU podporovat co nejtvrdší sankce vůči Rusku

Praha - Při dnešním mimořádném summitu Evropské rady chce premiér Petr Fiala (ODS) zastávat pozici, aby byl jednoznačně odsouzen krok Ruska proti Ukrajině a aby státy Evropské unie přijaly co nejtvrdší sankce. Řekl to novinářům před odletem do Bruselu. Na summit letí podle svých slov se silným politickým mandátem za celou Českou republiku. Při jednání Sněmovny se ukázalo naprosté sjednocení české politické scény, která pevně stojí za Ukrajinou, dodal ministerský předseda.

"Budu dnes při jednání zastávat pozice, aby byl jednoznačně odsouzen krok Ruska, ale také aby státy Evropské unie přijaly co nejtvrdší sankce, které ruský režim opravdu pocítí," řekl Fiala. Přes sjednocenou pozici evropských zemí, které ruskou agresi odsoudily, nelze podle něj vyloučit různé nuance v tom, kam až v sankcích zajít. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové unie chystá bezprecedentní opatření, která zasáhnou základy ruské ekonomiky.

Sněmovna dnes odsoudila ruskou vojenskou akci vůči Ukrajině jako barbarskou, neomluvitelnou a nevyprovokovanou agresi, která ohrožuje základy bezpečnostní architektury v Evropě. V usnesení, pro které hlasovalo na mimořádné schůzi všech 166 přítomných poslanců, podpořila územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny v mezinárodně uznaných hranicích.

Fiala ocenil sjednocení české politické scény i s ohledem na prohlášení prezidenta Miloše Zemana, podle kterého se Rusko dopouští zločinu proti míru a jeho útok na Ukrajinu je třeba důsledně odsoudit, a to i činy. "Pokládám za mimořádně důležité a jsem rád, že mohu konstatovat, že v této těžké chvíli je česká politická reprezentace bez ohledu na stranicko-politickou orientaci sjednocena a zastává jasný názor," řekl premiér.

Česká vláda podle Fialy musí za aktuální situace udělat několik věcí. Bezpečnost českých obyvatel je podle něj zajištěna. "Mohu všechny naše občany ujistit, že nemáme žádné signály o ohrožení naší země a našich občanů," uvedl. Kabinet dále musí podle Fialy vyjádřit jednoznačný odpor ke krokům Ruska a zároveň maximálně podporovat Ukrajinu. "Jsme připraveni dál pomáhat Ukrajině a podporovat ji v jejím boji tak, jak se na tom domluvíme s ukrajinskými reprezentanty," dodal.

Po dnešním zasedání Bezpečnostní rady státu Fiala řekl, že Česko je připraveno na výpadky dodávek surovin, jako jsou ropa či zemní plyn. Země má podle něj dostatečné zásoby a na unijní úrovni existují dohody se třetími zeměmi, jak dodávky z Ruska nahradit. Jde ale o věc, u které je potřeba součinnost se státy EU.

"V tuto chvíli nepropadejme obavám nebo panice. Zatím nejsou signály o tom, že by se dodávky energetických surovin včetně plynu nějak významně omezovaly nebo dokonce zastavovaly," řekl Fiala. Je ale podle něj nutné být připraveni na různé varianty. Z aktuální situace podle něj vzejde poučení, že se Evropa bude snažit o posílení své energetické soběstačnosti a o snížení závislosti na dodávkách z Ruska.