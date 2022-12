Fiala bude na MMR hovořit o stavebním zákonu, digitalizaci i turistice

Praha - Předseda vlády Petr Fiala (ODS) dnes při svých bilančních návštěvách po resortech navštíví ministerstvo pro místní rozvoj. Premiér bude s místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem (Piráti) hovořit například o novele stavebního zákona, podpoře bydlení, ale také o výzvách pro cestovní ruch a vývoji digitalizace státu.

Šéf kabinetu Fiala postupně objíždí ministerstva a hodnotí naplňování programového prohlášení vlády, která má za sebou rok fungování. Začátkem prosince navštívil ministerstvo zemědělství, v listopadu třeba ministerstvo práce a sociálních věcí či ministerstvo zdravotnictví.

Vláda v programovém prohlášení uvedla, že bude řešit dostupnost bydlení jak směrem k vlastnickému, tak i nájemnímu bydlení včetně bydlení sociálního. Za zásadní označila zrychlení stavebního řízení. Ve Sněmovně prošla prvním čtením novela stavebního zákona, který má podle Bartoše zrychlení přinést, odbornými komorami a svazy ale byla kritizována. Po dohodě z posledních týdnů se podle Platformy pro zdravý stavební zákon chystá pozměňovací návrh.

Velký důraz vláda klade i na sjednocení a digitalizace procesů státu. Bartoš minulý týden uvedl, že by Česko mělo spustit digitální peněženku na národní úrovni, takzvanou eDokladovku, která má sloužit k elektronickému prokazování totožnosti v EU, na přelomu let 2023 a 2024. Chystá se zavedení jednotné státní domény gov.cz a jednotného vzhledu webových stránek státu, v březnu nebo v dubnu příštího roku by měla začít fungovat Digitální informační agentura.

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní pracuje i na zákonu o cestovním ruchu. Bartoš letos avizoval, že financování cestovního ruchu je v Česku dlouhodobě špatně uchopeno a mělo by jít ze tří zdrojů. Kromě státu by se na něm měli podílet podnikatelé z dané oblasti a samosprávy.