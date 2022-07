Fiala bude jednat s bavorským premiérem Söderem - ŽIVĚ

Praha - Předseda vlády Petr Fiala (ODS) bude dnes v Praze jednat s bavorským premiérem Markusem Söderem o posilování spolupráce, modernizaci přeshraniční infrastruktury či aktuální energetické situaci. Ve 14:00 je v plánu tisková konference na úřadu vlády.

V únoru Söder v dopise adresovaném Fialovi uvedl, že je pro pořádání pravidelných mezivládních konzultací. Nastínil také konkrétní projekty spolupráce například v dopravě, moderních technologiích a školství. Z dopisu tehdy citoval bavorský deník Passauer Neue Presse. Kriticky se však Söder podle agentury DPA tehdy vyjádřil k plánovanému konečnému úložišti jaderného odpadu v blízkosti společných hranic.

Právě úložiště je jedním z témat, které Söderovi k projednání tento týden navrhl místopředseda bavorského zemského sněmu Markus Rinderspacher z opoziční sociální demokracie (SPD). Uvedl, že v Česku se debatuje o čtyřech lokalitách. "Tato místa se nacházejí vzdušnou čárou 45 až 150 kilometrů od bavorských hranic. Mělo by v nich být uloženo asi 14.000 tun vysoce radioaktivního materiálu z českých jaderných zařízení," řekl.

Söder by podle Rinderspachera cestu měl využít ke zlepšení bavorsko-českých vztahů. Za klíčové považuje modernizaci železničního spojení, telekomunikaci nebo rozvoj přeshraničních iniciativ.

Bavorský premiér naposledy v Praze jednal v listopadu 2020 s tehdejším předsedou české vlády Andrejem Babišem (ANO) zejména o koronavirové pandemii.

Sudetští Němci chtějí co nejtěsnější vazby mezi Bavorskem a Českem

Sudetští Němci si přejí co nejtěsnější vazby mezi Bavorskem a Českou republikou. Dnes to v tiskovém prohlášení při příležitosti cesty bavorského premiéra Markuse Södera do Prahy uvedl šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) a nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt.

Poznamenal rovněž, že sudetští Němci jsou odhodláni nadále zastávat roli přirozeného mostu mezi Českem a Německem. Podle Posselta má dnešní Söderovo jednání s českým premiérem Petrem Fialou spíše seznamovací charakter, ovšem je důležité, aby si sousedé důvěřovali a znali se. Obzvláště v současné složité době ruské agrese.

"Čím těsnější budou vztahy mezi naší patronskou zemí (Bavorskem) a vlastí našich kořenů v českých zemích, tím lépe pro sudetské Němce," uvedl Posselt.

Bavorsko má pro sudetské Němce mimořádný význam, neboť nad nimi po druhé světové válce převzalo záštitu. Bavorští politici včetně Södera také opakovaně prohlašují, že sudetští Němci se výraznou měrou zasadili o úspěchy bavorského hospodářství.

Sudetoněmeckého krajanského sdružení zastupuje zájmy sudetských Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků. Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Podle česko-německé komise historiků přitom přišlo o život 15.000 až 30.000 Němců. Během předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320.000 až 350.000 obyvatel někdejšího Československa.