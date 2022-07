Bavorské úřady povolí zvýšení kapacity ropovodu TAL od pátku o 17 procent

Praha - Bavorské úřady povolí zvýšení denní kapacity Transalpinského ropovodu (TAL), kterým je i do České republiky přiváděna ropa z italského Terstu. Oznámil to premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po jednání s bavorským premiérem Markusem Söderem. Ten oznámil, že zvýšení kapacity o 17 procent začne platit od pátku.

Fiala rozhodnutí považuje za mimořádně důležité pro českou energetickou politiku a bezpečnost. "Díky tomuto rozhodnutí Bavorska bude možné navýšit kapacity ropovodu, kterým do České republiky je přiváděna ropa z italského Terstu, což nám pomáhá zbavovat se závislosti na ruské ropě," řekl ministerský předseda.

Produktovod IKL začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na ropovod TAL přepravující ropu, která se dopravuje po moři do terminálu v Terstu.

Loni se do ČR dovezlo podle statistiky ministerstva průmyslu 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. Polovina byla dovezena z Ruska. Ropovod Družba do Česka přepravil 48,8 procenta ropy, ropovod IKL zbytek.

"Pro mě bylo samozřejmostí, že jsme rozhodli zlepšit možnosti dodávek ropovodem do České republiky s tím, abychom českému průmyslu a obyvatelstvu mohli předat dobrou zprávu," uvedl Söder. Zdůraznil nutnost evropské solidarity.

Provozovatel ropovodu na italském území SIAT-TAL v květnu na dotaz ČTK uvedl, že TAL může zvýšit "téměř okamžitě" své dodávky do střední Evropy o pět až šest milionů tun ropy ročně. V uplynulých dvou letech objem dosahoval 37 až 38 milionů tun. Provozně-technický ředitel českého provozovatele ropovodů Mero Zdeněk Dundr tehdy poznamenal, že TAL může nyní zvýšit přepravu o jednotky milionů tun ročně.

Sudetští Němci chtějí co nejtěsnější vazby mezi Bavorskem a Českem

Sudetští Němci si přejí co nejtěsnější vazby mezi Bavorskem a Českou republikou. Dnes to v tiskovém prohlášení při příležitosti cesty bavorského premiéra Markuse Södera do Prahy uvedl šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) a nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt.

Poznamenal rovněž, že sudetští Němci jsou odhodláni nadále zastávat roli přirozeného mostu mezi Českem a Německem. Podle Posselta má dnešní Söderovo jednání s českým premiérem Petrem Fialou spíše seznamovací charakter, ovšem je důležité, aby si sousedé důvěřovali a znali se. Obzvláště v současné složité době ruské agrese.

"Čím těsnější budou vztahy mezi naší patronskou zemí (Bavorskem) a vlastí našich kořenů v českých zemích, tím lépe pro sudetské Němce," uvedl Posselt.

Bavorsko má pro sudetské Němce mimořádný význam, neboť nad nimi po druhé světové válce převzalo záštitu. Bavorští politici včetně Södera také opakovaně prohlašují, že sudetští Němci se výraznou měrou zasadili o úspěchy bavorského hospodářství.

Sudetoněmeckého krajanského sdružení zastupuje zájmy sudetských Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků. Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Podle česko-německé komise historiků přitom přišlo o život 15.000 až 30.000 Němců. Během předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320.000 až 350.000 obyvatel někdejšího Československa.