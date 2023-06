Fiala: Babiš mě nepřekvapil. Expremiér si postěžoval na málo prostoru

Praha - Premiéra Petra Fialu (ODS) v dnešní debatě v televizi CNN Prima News předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš ničím nepřekvapil. Řekl to na dotaz ČTK při odchodu z televizního studia. Expremiér Babiš si postěžoval, že dostal v diskusi méně prostoru, od další účasti v televizních debatách ho to ale neodradilo. Oba se sešli na obrazovce v samostatném duelu poprvé ve funkčním období Fialovy vlády.

Na rozdíl od páteční tiskové konference po setkání Fialy a Babiše s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě se dnešní debata nesla od začátku v konfrontačním duchu. Zprvu se politici navzájem obviňovali ze zavinění inflace, na rozpory došlo i v souvislosti s rozpočtem, dotační politikou státu nebo komunikací ohledně obranné dohody mezi ČR a Spojenými státy.

Fiala při odchodu z televizního studia uvedl, že ho Babiš v debatě ničím nepřekvapil. "Já jsem se snažil argumentovat věcně, klidně a říkat fakta a výsledky, které naše vláda má, a co chystáme," řekl. Babiš byl podle něj místy zbytečně osobní. "Ale to tak je - když docházejí argumenty a není co říct, tak se uchyluje k osobním útokům. Mě to nijak nezneklidňuje. Myslím, že si každý divák mohl udělat obrázek sám," uvedl na dotaz ČTK.

"Nevím, kdo to měřil, ale měl jsem méně prostoru,“ zhodnotil debatu Babiš. "Kdyby to někdo měřil na sekundy, tak paní moderátorka měla pocit, že je v té relaci, kde jsou jenom sami dva. Takže moc jsem se nemohl vyjádřit," postěžoval si. Doplnil, že od další účasti v televizních debatách ho to ale neodradilo. "Přijdu sem třeba za rok. K Moravcovi určitě ne," dodal v narážce na politický diskusní pořad České televize.